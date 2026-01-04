Μπλόκα αγροτών: Έκλεισαν την Εθνική οδό στη Θήβα – «Θα μείνουμε εδώ μέχρι να δικαιωθούμε»

Στα «πόστα» τους, στα μπλόκα που έχουν στηθεί στις εθνικές οδούς και τους παραδρόμους, επέστρεψαν οι αγρότες, αναμένοντας τις αποφάσεις που θα ληφθούν αύριο (4/1/2026), στην πανελλαδική σύσκεψη στα Μάλγαρα.

Στο μπλόκο της Θήβας μάλιστα παραμένουν οι αγρότες οι οποίοι με μια κίνηση που αιφνιδίασε τις Αρχές έκλεισαν και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, με την κίνηση να πραγματοποιείται από παρακαμπτήριες οδούς.

«Από το μπλόκο της Θήβας είμαστε, ο δρόμος έκλεισε σήμερα. Θα μείνουμε εδώ μέχρι να γίνει βιώσιμη η κατάσταση για εμάς. Είμαστε πάνω από ένα μήνα εδώ και θα παραμείνουμε μέχρι να βγει αυτό που θέλουμε» δήλωσε αγρότης από το μπλόκο.

Συγκεκριμένα τα βασικά μπλόκα είναι αυτά στη Θήβα, στο Κάστρο, στη Νίκαια, στην Καρδίτσα, στα Τρίκαλα και στον Προμαχώνα, με τους αγρότες εκεί να φαίνονται ανένδοτοι.

Από την άλλη στα μπλόκα στα Μάλγαρα και στον Μπράλο οι αγρότες φαίνεται να είναι ανοιχτοί σε συζητήσεις, ενώ στα Πράσινα Φανάρια αλλά και στις Σέρρες οι αγρότες δεν θα μπουν καν στην αυριανή διαδικασία συζήτησης.

Τέλος οι αγρότες από τα μπλόκα στο Έβρο και στα Χανιά φαίνεται ότι ακολουθούν τι αποφάσεις της σύσκεψης.

Οι αγρότες το είπαν και το έκαναν. Άλλαξαν χρόνο στα μπλόκα και δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους μέχρι να δικαιωθούν ουσιαστικά.

Πλέον όλα τα βλέμματα έχουν στραφεί στην αυριανή κρίσιμη Πανελλαδική σύσκεψη στα Μάλγαρα, με τη συμμετοχή εκπροσώπων από περισσότερα από 50 μπλόκα σε όλη τη χώρα.