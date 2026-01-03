Μπλόκα αγροτών: Έκλεισε η Υψηλή Γέφυρα Χαλκίδας – Κλιμακώνονται οι κινητοποιήσεις

Σε νέο αποκλεισμό της Υψηλής Γέφυρας της Χαλκίδας προχώρησαν σήμερα (3/1/2026), κατά της 18:00 το απόγευμα, οι αγρότες στο μπλόκο της περιοχής, ζητώντας για ακόμα μία φορά την ικανοποίηση των αιτημάτων τους.

Ήδη πριν από τις 18:00, οι αγρότες έφτασαν με τρακτέρ, αγροτικά και «πατώντας» τις κόρνες στο μπλόκο στη Χαλκίδα, και παρέταξαν τα οχήματα μπροστά στην Υψηλή Γέφυρα.

Οι αγρότες της Χαλκίδας είναι από αυτούς που θα συμμετέχουν στην αυριανή σύσκεψη στα Μάλγαρα, όπου θα κριθεί το μέλλον των κινητοποιήσεων.

Νωρίτερα μάλιστα αγρότες είχαν κλείσει και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στο μπλόκο της Θήβας.

Οι αγρότες άλλαξαν χρόνο στα μπλόκα και δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους μέχρι να δικαιωθούν ουσιαστικά.

Πλέον όλα τα βλέμματα έχουν στραφεί στην αυριανή κρίσιμη Πανελλαδική σύσκεψη στα Μάλγαρα, με τη συμμετοχή εκπροσώπων από περισσότερα από 50 μπλόκα σε όλη τη χώρα.