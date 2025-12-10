Μπλόκα αγροτών: Ανυποχώρητοι αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους – Αποκλείουν το λιμάνι του Βόλου

Δεν κάνουν πίσω αγρότες και κτηνοτρόφοι με τα μπλόκα σε όλη τη χώρα να αυξάνονται καθημερινά κλιμακώνοντας με αυτό τον τρόπο τις κινητοποιήσεις τους.

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι στα μπλόκα δηλώνουν αποφασισμένοι αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους. Οι τοπικές συνελεύσεις ανά την Ελλάδα χαράσσουν την πορεία της σύγκρουσης. Υπάρχουν μπλόκα σε όλα τα τελωνεία στα βόρεια της χώρας και επιπλέον -εκτός από τις βασικές οδικές αρτηρίες- άρχισαν να κλείνουν και τους παράδρομους.

Σήμερα Τετάρτη Θεσσαλοί αγρότες και κτηνοτρόφοι μαζί με τους ψαράδες της Μαγνησίας σκοπεύουν να αποκλείσουν το λιμάνι του Βόλου.

Στο μπλόκο της Νίκαιας, οι αγρότες πραγματοποίησαν το απόγευμα της Τρίτης γενική συνέλευση για να καθορίσουν τα επόμενα βήματά τους, αποφασίζοντας να στηρίξουν ενεργά τον αποκλεισμό του λιμανιού του Βόλου. Μετά από αυτή την εξέλιξη θα συγκεντρωθούν σήμερα στις 8 το πρωί στον κόμβο Πλατύκαμπου, όπου θα συναντηθούν με αγρότες από τα μπλόκα του Ε65 σε Καρδίτσα και Τρίκαλα και στη συνέχεια θα πραγματοποιήσουν πορεία προς τον Βόλο.

Σύμφωνα με όσα υποστηρίζουν δεν έχουν σκοπό να προκαλέσουν προβλήματα στην κυκλοφορία, αλλά στοχεύουν να διαμαρτυρηθούν και να κάνουν γνωστά τα αιτήματά τους.

Στη συνέχεια αναμένεται να επιστρέψουν στη Λεωφόρο Αθηνών όπου είναι αποφασισμένοι να διακόψουν την κίνηση του εμπορικού λιμανιού του Βόλου.

Στα μπλόκα τους παραμένουν και οι αγρότες της Θεσσαλονίκης και της Κεντρικής Μακεδονίας και προσανατολίζονται στον αποκλεισμό του λιμανιού και του αεροδρομίου της πόλης. Στο μπλόκο των Μικροθηβών, τα τρακτέρ είναι παρατεταγμένα με ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις να βρίσκονται στο σημείο.

Υπό κατάληψη τελεί το κτίριο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης στο Ηράκλειο, όπου μετέφεραν τις κινητοποιήσεις τους μετά την αποχώρησή τους από το Αεροδρόμιο «Ν. Καζαντζάκης» αγροτοκτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι και αλιείς από το Ηράκλειο, το Ρέθυμνο και το Λασίθι.

Παρέμβαση εισαγγελέα

Παραγγελία στους εισαγγελείς της χώρας απέστειλε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλλας για να παρέμβουν στις κινητοποιήσεις των αγροτών με τη συνδρομή των αρμοδίων αστυνομικών Αρχών, με σκοπό τη βεβαίωση εγκλημάτων που διώκονται αυτεπαγγέλτως, αλλά και ενδεχομένως εγκλημάτων βίας κατά της ζωής και κατά υπαλλήλων, κατά πραγμάτων που χρησιμεύουν για κοινό όφελος και απροκλήτων φθορών ξένης ιδιοκτησίας.

Ιδιαίτερα πάντως κρίσιμη θεωρείται η συνεδρίαση της Πανελλαδικής Επιτροπής των μπλόκων, που θα πραγματοποιηθεί το προσεχές Σάββατο (13.12.2025) στη Νίκαια της Λάρισας. Σε αυτή πρόκειται να ληφθούν όλες οι κρίσιμες αποφάσεις για τη συνέχεια των κινητοποιήσεων τους, με τους αγρότες να ξεκαθαρίζουν ότι η στάση τους θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τη στάση που θα τηρήσει απέναντί τους η κυβέρνηση.