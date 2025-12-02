Μπλόκα αγροτών: Nύχτα σε Νίκαια, Μάλγαρα και Ε65 – Πολλαπλασιάζονται οι κλειστοί δρόμοι από την Τρίτη

Αποφασισμένοι να μην κάνουν πίσω δηλώνουν οι αγρότες και παραμένουν στα μπλόκα που έχουν στήσει στον κόμβο της Νίκαιας στη Λάρισα, στα Μάλγαρα Θεσσαλονίκης και στον αυτοκινητόδρομο Ε-65 στην Καρδίτσα.

Οι αγρότες, που στήνουν συνεχώς και νέα μπλόκα, ζητούν λύσεις για το αυξημένο κόστος παραγωγής, τις χαμηλές τιμές διάθεσης, καθώς και την έγκαιρη καταβολή των ενισχύσεων και τονίζουν ότι είναι αποφασισμένοι να μην αποχωρήσουν αν δεν πάρουν πειστικές απαντήσεις.

Στο πιο κεντρικό κεντρικό μπλόκο, αυτό της Νίκαιας στη Λάρισα, όπου την Τρίτη (02.12.2025) αναμένονται επιπλέον τρακτέρ, η Εθνική Οδός Αθηνών – Θεσσαλονίκης, παραμένει κλειστή και στα δύο ρεύματα, με την κυκλοφορία να γίνεται μέσω του κόμβου του Πλατυκάμπου.



https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2025/12/agrotes-01122025.mp4

Οι αγρότες ανακοίνωσαν χθες (01.12.2025), ότι στο μπλόκο της Νίκαιας θα φτάσουν την Τρίτη τρακτέρ και από άλλα χωριά της Λάρισας, ανεβάζοντας έτσι τον συνολικό αριθμό τους σε περισσότερα από 1.000.

Σκηνές, ψησταριές και σόμπες στα μπλόκα

Στην Καρδίτσα και τον Ε65, ένα από τα βασικά αγροτικά μπλόκα, οι αγρότες «στρατοπεδεύουν» στήνοντας, πέρα από τα τρακτέρ, σκηνές, κιόσκια, ψησταριές και αυτοσχέδιες σόμπες. Στο σημείο υπάρχει αστυνομική δύναμη.

Στο μπλόκο της Νίκαιας αναμένονται και κτηνοτρόφοι, οι οποίοι νωρίτερα στις 12 το μεσημέρι θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην κεντρική πλατεία της Λάρισας, καθώς και οδηγοί ταξί, οι οποίοι αρχίζουν την Τρίτη κινητοποιήσεις.

Αγρότες κινητοποιήθηκαν, επίσης, σε Ημαθία, Ευζώνους, Νέα Χαλκηδόνα Θεσσαλονίκης και στα σύνορα στη Δοϊράνη.

«Στους δρόμους και στα μπλόκα είναι οι τίμιοι αγρότες»

«Στους δρόμους και στα μπλόκα είναι οι τίμιοι αγρότες, αυτοί που αγωνίζονται για ένα μόνο πράγμα, για την επιβίωσή τους, για την παραμονή στην ΕΕ και στην εργασία τους», τόνισε το βράδυ της Δευτέρας, ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων της Καρδίτσας, Κώστας Τζέλλας στο πλαίσιο συνέλευσης που πραγματοποιήθηκε στο μπλόκο στον αυτοκινητόδρομο Ε65 Καλαμπάκας – Αθηνών, στην Καρδίτσα.

Στο μπλόκο βρέθηκε ο δήμαρχος Λαρισαίων, Θανάσης Μαμάκος, αλλά και ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Δημήτρης Κουρέτας, ο οποίος καταδίκασε τα πρόσφατα επεισόδια και υπογράμμισε ότι θα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των κινητοποιήσεων.

Στο σημείο έχουν συγκεντρωθεί ήδη 1.500 τρακτέρ και θα προστεθούν και άλλα από την Τρίτη, οπότε και θα γίνουν συσκέψεις στα χωριά της Καρδίτσας, προκειμένου να προκύψει η συντονιστική επιτροπή του μπλόκου.

Την Πέμπτη (04.12.2025) αντιπροσωπεία των αγροτών θα μεταβεί στη Λάρισα, όπου θα δικαστούν οι δύο συλληφθέντες στα επεισόδια της Κυριακής (30.11.2025) στη Νίκαια Λάρισας, και την Παρασκευή (05.12.2025) θα μεταβούν στα δικαστήρια της Καρδίτσας, όπου θα εκδικαστεί η υπόθεση του προέδρου της Ενωτικής Ομοσπονδίας για τις περσινές κινητοποιήσεις.

Μάλγαρα: Κλειστό το ρεύμα προς Αθήνα

Εκατόν εβδομήντα τρακτέρ έχουν παρατάξει οι αγρότες μετά τα διόδια Μαλγάρων, έχοντας κλείσει το ρεύμα προς Αθήνα με την κυκλοφορία να διεξάγεται μέσω Χαλάστρας και του χωριού των Μαλγάρων. Το ρεύμα εισόδου στη Θεσσαλονίκη είναι ανοικτό και η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά.

Ωστόσο, δηλώνουν αποφασισμένοι ότι το ρεύμα προς Αθήνα θα παραμείνει κλειστό τουλάχιστον μέχρι το πρωί της Τρίτης, όταν και θα αποφασίσουν αν θα το ανοίγουν εκ περιτροπής και πώς ακριβώς θα συνεχίσουν την κινητοποίησή τους.

Μπλόκο και στο τελωνείο των Ευζώνων

Στο τελωνείο των Ευζώνων, στον συνοριακό σταθμό Ελλάδας – Βόρειας Μακεδονίας, ο δρόμος είναι αποκλεισμένος από τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους της Παιονίας. Ο αποκλεισμός είναι καθολικός και προς τις δύο κατευθύνσεις και για όλα τα οχήματα, φορτηγά και ΙΧ.

Περισσότερα από 150 είναι τα τρακτέρ που έχουν έρθει σταδιακά και μέσα από χωράφια, «σπάζοντας τα μπλόκα της αστυνομίας», όπως μετέδωσε η ΕΡΤ. Στις 10:30 το πρωί της Τρίτης, θα επιστρέψουν στο σημείο με σκοπό να αποκλείσουν εκ νέου το τελωνείο των Ευζώνων, πάντα σε συνεννόηση με την Πανελλαδική Συντονιστική Επιτροπή των Μπλόκων.

Έκλεισε η Εγνατία Οδός

Το βράδυ της Δευτέρας, αγρότες της Ροδόπης έκλεισαν την Εγνατία Οδό στο ύψος του δυτικού κόμβου Κομοτηνής στο ρεύμα από Αλεξανδρούπολη προς Ξάνθη.

Αποφασισμένοι να στήσουν μπλόκο στον Προμαχώνα Σερρών την Τετάρτη (03.12.2025) εμφανίστηκαν αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι που συμμετείχαν στη Γενική Συνέλευση, η οποία πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας.

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της Ροδόπης παρέταξαν τα τρακτέρ τους στο 4ο χιλιόμετρο στην Επαρχιακή Οδό Κομοτηνής – Ξάνθης, με την κυκλοφορία να διεξάγεται κανονικά.

Αγρότες από την περιοχή του Κιλκίς συγκεντρώθηκαν στο τελωνείο της Δοϊράνης και απέκλεισαν για δύο ώρες τα σύνορα, συμμετέχοντας στις πανελλαδικές κινητοποιήσεις.

Σε 60′, συμβολικό, αποκλεισμό της εισόδου στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας προχώρησαν αιφνιδιαστικά λίγο πριν τις οκτώ το βράδυ αγρότες και κτηνοτρόφοι της περιοχής.