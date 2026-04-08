Μπλόκο για τους κάτω των 15 ετών σε TikTok, Snapchat, Instagram και Facebook – μόνο ανταλλαγή μηνυμάτων

Όλα τα παιδιά που έχουν γεννηθεί από 1/1/2012 θα αφορά η απαγόρευση στα social media όπως έγινε γνωστό κατά τη συνέντευξη Τύπου για το νέο πλαίσιο ρυθμίσεων για την πρόσβαση των ανήλικων στα Social Media από τους Υπουργούς Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρη Παπαστεργίου και Επικρατείας Άκη Σκέρτσο, στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν, η απαγόρευση αφορά τις πλατφόρμες Instagram, TikΤok, Facebook και Snapchat, ενώ το σχέδιο δεν περιλαμβάνει αυτές της ανταλλαγής μηνυμάτων.

Η σχετική νομοθετική ρύθμιση αναμένεται εντός του καλοκαιριού και θα έχει εφαρμογή από την 1/1/2027.

«Δε θα λειτουργεί όπως η Αυστραλία που μεταθέτει στις πλατφόρμες την ευθύνη, αλλά προτείνουμε να χρησιμοποιήσουμε τους ευρωπαϊκούς μηχανισμούς επαλήθευσης ηλικίας, όπως το KidsWallet. Είμαστε οι πρώτοι που το χρησιμοποιούμε και προτείνουμε να γίνει υποχρεωτικό. Οι μηχανισμοί αυτοί είναι αξιόπιστοι», ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου.

Σε ό,τι αφορά την επαλήθευση ηλικίας, τονίστηκε ότι τα εργαλεία είναι συμβατά με το άρθρο 28 της DSA, που αφορά την προστασία των ανηλίκων.

Οι μηχανισμοί επαλήθευσης, όπως υπογραμμίστηκε, πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια, όπως:

– η χρήση αξιόπιστων και ακριβών τεχνικών επαλήθευσης

– η αποτελεσματική λειτουργία σε πραγματικές συνθήκες

– η δυσκολία παράκαμψης

– η προσβασιμότητα για όλους τους χρήστες

– η μη παραβίαση των δικαιωμάτων των χρηστών

– η αποφυγή χρήσης προσωπικών δεδομένων που δεν είναι απολύτως απαραίτητα.

