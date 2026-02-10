Μποτιλιάρισμα στην άνοδο του Κηφισού λόγω τροχαίου στο ύψος του Ρέντη – Ουρές χιλιομέτρων και στην κάθοδο

Έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα. Τροχαίο ΙΧ αυτοκινήτου με μηχανή σημειώθηκε περίπου στις 5:30 το απόγευμα της Τρίτης (10.02.2026) στο ύψος του Ρέντη στην άνοδο.

Σχεδόν ακινητοποιημένοι είναι οι οδηγοί στον Κηφισό στην άνοδο από Βοτανικό μέχρι τον σταθμό υπεραστικών λεωφορείων.

Κυκλοφοριακή συμφόρηση παρατηρείται και στην κάθοδο του Κηφισού από το Περιστέρι μέχρι το Αιγάλεω.

Στο «κόκκινο» είναι η κίνηση και στο τμήμα μεταξύ Μοσχάτου και Ρέντη, λόγω του τροχαίου ανάμεσα σε ΙΧ αυτοκίνητο και μοτοσικλέτα.

Ο απολογισμός είναι μόνον υλικές ζημιές.

Δείτε LIVE την κίνηση στους δρόμους ΕΔΩ