Μυστήριο στη Μεσσηνία: Εξαφανίστηκε η θρυλική καμπάνα της ιστορικής ναυμαχίας του Ναυαρίνου

Μυστήριο καλύπτει την υπόθεση που ερευνούν οι αρχές της Μεσσηνίας, μετά την εξαφάνιση της ιστορικής επετειακής καμπάνας της Ναυμαχίας του Ναυαρίνου από τον Διατηρητέο Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, μέσα στο φρούριο της Πύλου στο Νιόκαστρο.

Η καμπάνα, δωρεά Ρώσων φιλελλήνων, είχε μεταφερθεί στην Ελλάδα από το ρωσικό πολεμικό πλοίο «Azov» και αποτελεί ιστορικό κειμήλιο που συνδέεται με τη Ναυμαχία του Ναυαρίνου.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, το θρυλικό κειμήλιο απομακρύνθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, ενώ η απουσία της έγινε αντιληπτή μόλις τα τελευταία 24ωρα. Οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν όλα τα πιθανά σενάρια.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ Καλαμάτας, η καμπάνα βρισκόταν κανονικά στη θέση της έως τις 29 Μαΐου, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από φωτογραφικό υλικό. Ωστόσο, το πρωί του Σαββάτου 6 Ιουνίου, επισκέπτες του κάστρου διαπίστωσαν την εξαφάνισή της.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί αν πρόκειται για κλοπή ή αν η απομάκρυνσή της σχετίζεται με κάποια διαδικασία που δεν έχει ακόμη γνωστοποιηθεί.

Η υπόθεση έχει κινητοποιήσει τις τοπικές αρχές και τους φορείς πολιτισμού, σε μία προσπάθεια να εντοπίσουν το πολύτιμο αυτό ιστορικό αντικείμενο και να διαπιστώσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες χάθηκε.

Η ιστορία της θρυλικής καμπάνας

Η καμπάνα, βάρους 12 κιλών, μεταφέρθηκε στην Ελλάδα στις 19 Οκτωβρίου 2017 από το ρωσικό πολεμικό πλοίο «Azov», στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων για τα 190 χρόνια από τη Ναυμαχία του Ναυαρίνου. Το γεγονός αυτό θεωρείται μία από τις πιο καθοριστικές στιγμές της Ελληνικής Επανάστασης.

Η δωρεά, που πραγματοποιήθηκε από Ρώσους φιλέλληνες προς τον Ιερό Ναό του Νιοκάστρου, είχε χαρακτηριστεί ως μια «γέφυρα μνήμης» που αποτυπώνει τους ιστορικούς δεσμούς φιλίας και συνεργασίας ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Ρωσία.

Η εξαφάνιση της καμπάνας έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία της Πύλου. Το ιστορικό αυτό αντικείμενο δεν αποτελεί απλώς εκκλησιαστικό κειμήλιο, αλλά ένα σημαντικό σύμβολο της νεότερης ελληνικής ιστορίας και της πορείας προς την ανεξαρτησία.