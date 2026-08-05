Μυστράς: «Για ψυχολογικούς λόγους» κρατούσε τον νεκρό πατέρα του στον καταψύκτη – Δεν ήταν οικονομικό το κίνητρο σύμφωνα με τον δικηγόρο του

Μία διαφορετική εκδοχή για το τι μπορεί να οδήγησε τον 55χρονο να κρατήσει το άψυχο σώμα του πατέρα του μέσα σε καταψύκτη, έδωσε το βράδυ της Τετάρτης (5/8/26) ο δικηγόρος του, μιλώντας για την πολύκροτη υπόθεση στον Μυστρά.

Όπως είπε ο Άγις Κοκκορός, δικηγόρος του 55χρονου από τον Μυστρά, μιλώντας στο MegaNews, «από τις πρώτες συζητήσεις και εκτιμήσεις μαζί του, είναι ένας άνθρωπος που αγαπούσε παθολογικά τους γονείς του. Είχε αναλάβει ο ίδιος να τους φροντίζει, σαν αποκλειστική νοσοκόμα δηλαδή. Αυτή η παθολογική του αγάπη εξηγεί πάρα πολλά».

Σε ερώτηση για το αν έκανε ό,τι έκανε για ψυχολογικούς λόγους, ο δικηγόρος απάντησε «προφανώς». Σύμφωνα μάλιστα με τον δικηγόρο, ο 55χρονος «τώρα αρχίζει και αντιλαμβάνεται την απαξία της πράξης του. Ότι δηλαδή έπρεπε να του έχει δώσει (του πατέρα) μία πρέπουσα ταφή».

«Ο ίδιος ήταν μορφωμένος, είχε περιουσία, δεν ήταν αυτό το κίνητρό του» τόνισε, αναφερόμενος στη σύνταξη των νεκρών γονέων.

Υπενθυμίζεται ότι ο 55χρονος άνδρας, κρατούσε για τουλάχιστον 2 χρόνια το άψυχο σώμα του 90χρονου πατέρα του, μέσα σε καταψύκτη, σε ξενοδοχείο ιδιοκτησίας του, στον Μυστρά.

Όπως αποκαλύφθηκε, όλο αυτό το διάστημα, λάμβανε τη σύνταξη του πατέρα αλλά και της μητέρας του που επίσης είχε φύγει από τη ζωή και την οποία έπαιρνε όσο ήταν εν ζωή ο 90χρονος.

Η φρικτή αλήθεια αποκαλύφθηκε όταν έγινε καταγγελία στην Αστυνομία ότι δεν είχε δει κανείς τον ηλικιωμένο άνδρα για τουλάχιστον δύο χρόνια. Μάλιστα, αρχικά ο 55χρονος προσπάθησε να παραπλανήσει τους αστυνομικούς, λέγοντάς τους ότι ο ηλικιωμένος ζούσε με την αδελφή του στην Καισαριανή. Κάτι βεβαίως που δεν ίσχυε και δεν άργησε να αποκαλυφθεί…

Μιλώντας στο newsit.gr η αδερφή του 55χρονου, τόνισε ότι της απαγόρευε να δει τον πατέρα τους.

«Όλο αυτό το διάστημα – επειδή από το 2016 είχαμε τσακωθεί γιατί δεν είχε βάλει καμία γυναίκα να προσέχει τον μπαμπά και τη μαμά και τους άφηνε μόνους – μου έβαλε απαγόρευση στην είσοδο στο ξενοδοχείο. Όταν τον έπαιρνα τηλέφωνο να πάω – όποτε βρισκόμουνα για διακοπές στο Μαυροβούνι και πήγαινα στην περιοχή – δεν μας άνοιγε, δεν μας δεχόταν στον ιδιωτικό του χώρο. Δεν είχα διανοηθεί καν. Επειδή ο μπαμπάς στην αρχή δεν μας αναγνώριζε και δεν καταλάβαινε τίποτα, εγώ πίστευα ακριβώς τα λόγια του, ότι είναι καλά. Η μαμά μου έφυγε 25 Μαρτίου του 2020».

«Το ξενοδοχείο μέσα στο οποίο βρέθηκε και η σορός του 90χρονου είχε σταματήσει την λειτουργία του μετά από τον κορονοϊό: «Έχω πέσει από τα σύννεφα. Τίποτα δεν δικαιολογεί την πράξη. Τα είχε όλα. Δεν είχε κανένα πρόβλημα. Δεν είχε παρουσιάσει ποτέ κάποιο πρόβλημα. Μια χαρά άνθρωπος ήτανε. Θα μπορούσε κάλλιστα, όπως είχαμε πει πολλές φορές, να βάλει τον μπαμπά σε ένα ίδρυμα, γιατί ο μπαμπάς είναι δάσκαλος. Αξιοπρεπέστατος άνθρωπος. Έπαιρνε μια αξιοπρεπέστατη σύνταξη, χίλια εξακόσια ευρώ. Υπάρχουν πολλά ιδρύματα παντού για άτομα που είναι σε κατάσταση φυτού και θα μπορούσε ο ίδιος να δουλεύει κάλλιστα το ξενοδοχείο του. Αν δεν ήθελε να το δουλεύει, θα μπορούσε κάλλιστα να το νοικιάσει. Η ουσία είναι μία: δεν υπήρχε κανένας λόγος να γίνει αυτό που έγινε. Γιατί ο ξενώνας ήταν φανταστικός. Ο Μυστράς είναι ένας χώρος που έχει τουρισμό, απ’ ό,τι ξέρουμε όλοι».