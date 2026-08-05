Στη σύλληψη ενός 34χρονου Έλληνα προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στη Μύκονο, καθώς ο άνδρας φέρεται να έκλεψε από 29χρονο Ουκρανό τουρίστα μία τσάντα Hermès και ένα ρολόι Rolex, συνολικής αξίας 75.000 ευρώ.

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε ο 29χρονος Ουκρανός τουρίστας, όλα έγιναν το πρωί της Τρίτης (4.8.26) όταν ένας Έλληνας οδηγός τον μετέφερε με όχημα στην επαρχιακή οδό Μυκόνου – Άνω Μεράς. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, ο οδηγός ζήτησε να του παραδώσει προσωπικά αντικείμενα μεγάλης αξίας ως εγγύηση μέχρι να εξοφληθεί η διαδρομή προς το κατάλυμά του στην περιοχή της Ελιάς.

Ο τουρίστας παρέδωσε στον οδηγό μία γυναικεία τσάντα Hermès, αξίας 15.000 ευρώ, καθώς και ένα πολυτελές ρολόι Rolex Day-Date, αξίας 60.000 ευρώ.

Λίγο μετά τις 06:20 χθες το πρωί, όταν ο 29χρονος κατέβηκε από το όχημα, ο οδηγός πάτησε γκάζι και απομακρύνθηκε από το σημείο, αφήνοντάς τον πίσω και έχοντας στην κατοχή του τα δύο πολύτιμα αντικείμενα.

Έπειτα από αναζητήσεις, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 34χρονο στην περιοχή του Αγίου Στεφάνου και τον συνέλαβαν. Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν τόσο στο αυτοκίνητό του όσο και στο κατάλυμα όπου διέμενε προσωρινά στη Μύκονο, τα αντικείμενα δεν βρέθηκαν.

Τελικά, η τσάντα και το ρολόι εντοπίστηκαν κρυμμένα κάτω από βράχους, σε υπαίθριο χώρο κοντά στον Ιερό Ναό Αγίου Παταπίου στην Μύκονο.

To άρθρο Μύκονος: Έλληνας οδηγός άρπαξε τσάντα Hermès και Rolex αξίας 75.000 ευρώ από Ουκρανό τουρίστα δημοσιεύτηκε στο NewsIT .

Πηγή newsit.gr