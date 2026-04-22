Μύκονος: Νεκρός 53χρονος στην περιοχή του νεκροταφείου στο Μαράθι

Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες της Αστυνομίας για το θάνατο ενός 53χρονου άνδρα στη Μύκονο και συγκεκριμένα στην περιοχή του νεκροταφείου στο Μαράθι.

Σύμφωνα με το cyclades24 ο 53χρονος ήταν κάτοικος Μυκόνου και ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στο νησί.

Οι πρώτες ενδείξεις οδηγούν στο ενδεχόμενο της αυτοχειρίας ωστόσο η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση μέχρι να αποκλειστεί το ενδεχόμενο της εγκληματικής ενέργειας.

Οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν τη συλλογή στοιχείων, ενώ φως στα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να ρίξει η ιατροδικαστική εξέταση.