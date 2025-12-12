«Μύρισαν» Χριστούγεννα στην Καλαμπάκα: Η μαγευτική φάτνη που στήθηκε στους βράχους των Μετεώρων

«Αέρας» Χριστουγέννων και στην Καλαμπάκα. Για 2η συνεχόμενη χρονιά, η πόλη που απλώνεται κάτω από τα Μετέωρα, κερδίζει τις εντυπώσεις με τον φωτεινό και ζεστό στολισμό της αλλά και με την φάτνη που έχει τοποθετηθεί στους μαγευτικούς και πασίγνωστους βράχους των Μετεώρων.

Στους κεντρικούς δρόμους της Καλαμπάκας, τα φώτα και οι θεματικές συνθέσεις δημιουργούν μια δυνατή αίσθηση γιορτής. Όλοι σπεύδουν ωστόσο να δουν την εντυπωσιακή φάτνη η οποία είναι μία από τις ιδιαίτερες και εμβληματικές παρεμβάσεις για τον στολισμό των Χριστουγέννων καθώς μοιάζει να αιωρείται ανάμεσα στον ουρανό και στη γη, προσφέροντας ένα μαγικό θέαμα.

Η Καλαμπάκα παραμένει κορυφαίος χειμερινός προορισμός, ενώ η εγγύτητά της με τον Μύλο των Ξωτικών στα Τρίκαλα, το μεγαλύτερο χριστουγεννιάτικο θεματικό πάρκο της χώρας, ενισχύει ακόμη περισσότερο την επισκεψιμότητα της περιοχής.

Παρότι τα μπλόκα των αγροτών έχουν προκαλέσει δυσκολίες στην κυκλοφορία, ο δήμος Μετεώρων εμφανίζεται αισιόδοξος ότι σύντομα θα βρεθεί λύση, ώστε να μην επηρεαστεί ο γιορτινός τουρισμός και η οικονομική δραστηριότητα της περιοχής.

Σε δήλωσή του, ο δήμαρχος Μετεώρων Λευτέρης Αβραμόπουλος αναφέρει: «Είμαστε όλοι έτοιμοι να υποδεχτούμε τους επισκέπτες των γιορτών. Γνωρίζουμε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν δυσκολίες λόγω των κλειστών δρόμων, όμως πιστεύουμε ότι τις επόμενες ημέρες θα βρεθεί η χρυσή τομή. Θέλουμε να προστατεύσουμε και να αναδείξουμε το τουριστικό προϊόν των Χριστουγέννων, το οποίο είναι ζωτικής σημασίας για την περιοχή μας».

Ο δήμος συνοδεύει τον εντυπωσιακό στολισμό με ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη χριστουγεννιάτικη εμπειρία που αντανακλά τη μαγεία των ημερών και την ομορφιά της περιοχής. Με τη φάτνη να λάμπει στους βράχους των Μετεώρων και την πόλη να ντύνεται στα γιορτινά της, η Καλαμπάκα ετοιμάζεται να πρωταγωνιστήσει για ακόμη μία χρονιά στον χριστουγεννιάτικο χάρτη της Ελλάδας.

Πηγή φωτογραφίας: Δήμος Μετεώρων