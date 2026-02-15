Νάξος: «Βούλιαξε» τμήμα του δρόμου στον Άγιο Προκόπιο – Εκτεταμένες οι ζημιές, φόβοι για ολική κατάρρευσή του

Στη Νάξο έχει σημάνει συναγερμός μετά την καθίζηση τμήματος του παραλιακού δρόμου στον Άγιο Προκόπιο, σε ένα από τα πιο πολυσύχναστα σημεία του νησιού. Η ζημιά είναι σοβαρή και υπάρχει φόβος για περαιτέρω κατάρρευση, αν συνεχιστούν τα έντονα καιρικά φαινόμενα.

Η καθίζηση σημειώθηκε το Σάββατο 14.02.2026 στον δρόμο που συνδέει τον Άγιο Προκόπιο με την Αγία Άννα. Μέρος του οδοστρώματος υποχώρησε και για λόγους ασφαλείας ο Δήμος Νάξου έκλεισε άμεσα τη διέλευση.

Όπως ανακοίνωσε ο Δήμος, ο παραλιακός δρόμος από την πιάτσα ταξί θα παραμείνει κλειστός για ένα σημείο. Οδηγοί και πεζοί καλούνται να ακολουθούν τη σήμανση και να χρησιμοποιούν άλλες διαδρομές, σύμφωνα με το cyclades24.gr.

Η εικόνα της ζημιάς παραμένει ίδια και τις επόμενες ημέρες, με το οδόστρωμα να έχει ανοίξει σε σημεία και το υπέδαφος από κάτω να έχει υποχωρήσει. Σε κάποια σημεία ο δρόμος μοιάζει να «κρέμεται», γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο.

Στο σημείο έχουν τοποθετηθεί κορδέλες και προειδοποιητικές πινακίδες, ώστε να μην πλησιάζουν οχήματα και πεζοί. Οι αρχές φοβούνται ότι νέα κακοκαιρία μπορεί να προκαλέσει ολική υποχώρηση του δρόμου.

Ο δήμαρχος Νάξου Δημήτρης Λιανός επισκέφθηκε το σημείο μαζί με υπηρεσιακούς παράγοντες για να δουν από κοντά το μέγεθος της ζημιάς. Ο Δήμος έχει ήδη στείλει αίτημα στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας για να κηρυχθεί η περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ώστε να προχωρήσουν πιο γρήγορα οι διαδικασίες αποκατάστασης.

Αν και ο δρόμος είναι δημοτικός, οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν ότι πρόκειται για δύσκολο και ακριβό έργο, που θα χρειαστεί κρατική βοήθεια και χρηματοδότηση.

Ο συγκεκριμένος δρόμος είναι πολύ σημαντικός, ειδικά το καλοκαίρι, καθώς συνδέει τον Άγιο Προκόπιο με την Αγία Άννα και την Πλάκα, εξυπηρετώντας λεωφορεία, ΚΤΕΛ, αυτοκίνητα και μεγάλο αριθμό πεζών.