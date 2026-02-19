Νάξος: Νάρκη βρέθηκε από ψαρά στη θάλασσα – Επιχείρηση του Πολεμικού Ναυτικού για την εξουδετέρωσή της

Αναστάτωση στη Νάξο όπου εντοπίστηκε νάρκη σε θαλάσσια περιοχή. Ακολούθησε επιχείρηση για την ασφαλή μεταφορά του, προκειμένου να αποτραπεί οποιοσδήποτε κίνδυνος.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Cyclades.gr, η νάρκη εντοπίστηκε από ιδιοκτήτη αλιευτικού σκάφους στη Νάξο, ο οποίος ειδοποίησε άμεσα τις αρχές.

Η νάρκη τοποθετήθηκε στο τουριστικό καταφύγιο στο λιμάνι του νησιού, όπου φυλάσσεται υπό συνεχή επιτήρηση από στελέχη του Λιμεναρχείου, με περιορισμένη πρόσβαση στον χώρο.

Σε συνέχεια του περιστατικού, ανακοινώθηκε ότι την Πέμπτη (19.02.2026), πρωινές ώρες, θα πραγματοποιηθεί επιχείρηση απομάκρυνσης και εξουδετέρωσης από Ομάδα Εξουδετέρωσης Ναρκών του Πολεμικού Ναυτικού.

Για λόγους ασφαλείας, από τις 7 το πρωί και έως την ολοκλήρωση της επιχείρησης δεν θα επιτρέπεται η είσοδος και διέλευση ατόμων και οχημάτων στο λιμάνι, ενώ θα απαγορευτούν, επίσης, ο απόπλους, ο κατάπλους και η κυκλοφορία πλοίων και σκαφών.

Οι αρχές καλούν τους πολίτες να συμμορφωθούν με τις οδηγίες, ώστε η επιχείρηση να ολοκληρωθεί με απόλυτη ασφάλεια.