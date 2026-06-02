Νάσος Αθανασίου: Ο άνθρωπος που άλλαξε την ελληνική τηλεόραση και το ραδιόφωνο, δάσκαλος και βουλευτής

Θλίψη στον δημοσιογραφικό κόσμο της χώρας. Ο δημοσιογράφος, συγγραφέας και πρώην βουλευτής, Νάσος Αθανασίου σε ηλικία 75 ετών έχασε τη ζωή του την Τρίτη (02.06.2026), μετά από μακρά ασθένεια. Από τους πρωτοπόρους της ελληνικής τηλεόρασης καθώς έκανε την πρώτη ζωντανή ενημερωτική εκπομπή το 1976 «Κάθε μεσημέρι».

Ο δημοσιογράφος έφυγε από τη ζωή λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας που αντιμετώπιζε τα τελευταία χρόνια. Yπήρξε μια πολυσχιδής προσωπικότητα με έντονη παρουσία τόσο στον χώρο της δημοσιογραφίας όσο και στην πολιτική ζωή της χώρας.

Ο Νάσος Αθανασίου γεννήθηκε στο Αιγάλεω στις 2 Μαρτίου 1951 και ξεκίνησε τη δημοσιογραφία σε νεαρή ηλικία ως φοιτητής της Νομικής.

Ο καταξιωμένος δημοσιογράφος και παρουσιαστής εργάστηκε στον τηλεοπτικό σταθμό ΕΤ1 με τον Γιώργο Παπαδάκη και τη Σεμίνα Διγενή, στην εμβληματική ενημερωτική εκπομπή «Τρεις στον αέρα».

Εργάστηκε και στην εκπομπή «ΣΗΜΕΡΑ» το 1972 όπου συμμετείχαν και οι δημοσιογράφοι Σπύρος Καρατζαφέρης, Τέρενς Κουίκ, Νάσος Αθανασίου, Ντένης Αντύπας και Φωτεινή Πιπιλή.

Μαζί με τους Χρήστος Οικονόμου και Βασίλη Παπαθανασόπουλο κάνανε την εκπομπή «Οι Ρεπόρτερς».

Για πολλά χρόνια εργαζόταν στον τηλεοπτικό σταθμό Mega Channel παρουσιάζοντας την «Εκπομπή».

Ο Νάσος Αθανασίου δούλεψε στις εφημερίδες «Έθνος», «Καθημερινή», «Ελεύθερος Τύπος», καθώς και στα περιοδικά «Ένα» και «Εικόνες», ενώ δραστηριοποιήθηκε και στο ραδιόφωνο σε διάφορους σταθμούς (ΕΡΑ, SKY, FLASH).

Διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΣΗΕΑ και, σε κρίσιμες στιγμές της, την εκπροσώπησε στη Διεθνή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων.

Ασχολήθηκε με την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Διετέλεσε νομαρχιακός σύμβουλος Αθηνών και δημοτικός σύμβουλος Αθηναίων.

Βιβλία του, «Προσωπικοί Παράδεισοι» (μυθιστόρημα), καθώς και τα προοριζόμενα για παιδιά «Το δένδρο που έγινε άγγελος», «Τρίων ο Πέστροφας» και «Το στραβό έλατο».

Ασχολήθηκε με την πολιτική και διετέλεσε βουλευτής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ από τον Μάιο του 2012 έως και το 2023.

Το 2023 αποχώρησε από τον ΣΥΡΙΖΑ και εντάχθηκε στη Νέα Αριστερά, συμμετέχοντας στο Μεταβατικό Πανελλαδικό Συντονιστικό Νέας Αριστεράς.

Η ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ με βαθιά θλίψη ανακοινώνει τον θάνατο του εκλεκτού συναδέλφου Νάσου Αθανασίου. Θα ακολουθήσει αναλυτική ανακοίνωση της Ενώσεως.