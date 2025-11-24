Νέα Πέραμος: Άνδρας βρέθηκε δολοφονημένος σε μονοκατοικία – Ύποπτος ο αδελφός του

Ένας άνδρας εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε σπίτι στη Νέα Πέραμο. Στο σημείο βρέθηκε τραυματισμένος και ο αδελφός του ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και φέρεται πως είναι ο δράστης της δολοφονίας.

Όλα έγιναν νωρίς το πρωί της Δευτέρας (24.11.2025) μέσα σε μονοκατοικία στη Νέα Πέραμο. Το θύμα βρέθηκε νεκρό με τραύμα από μαχαίρι. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε στα τραύματά του.

Στο σημείο βρέθηκε και ο αδελφός του, επίσης τραυματισμένος και ο οποίος φέρεται πως είναι ο δράστης της δολοφονίας.

Ο δεύτερος άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου και νοσηλεύεται.