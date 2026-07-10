Νέες τουρκικές προκλήσεις στο Αιγαίο με οπλισμένα F-16 και εμπλοκή με ελληνικά μαχητικά

Δυο ημέρες μετά το τέλος της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα και η Τουρκία δεν σταματά τις προκλήσεις στο Αιγαίο με παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου.

Συγκεκριμένα η Τουρκία έστειλε την Παρασκευή 10 Ιουλίου δύο οπλισμένα μαχητικά αεροσκάφη F-16 στο Αιγαίο, τα οποία παραβίασαν τον ελληνικό εναέριο χώρο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ, σημειώθηκε και μία εμπλοκή με ελληνικά μαχητικά που «σηκώθηκαν» για να τα αναχαιτίσουν.

Η τουρκική πρόκληση δεν σταματά εκεί. Εκτός από τα μαχητικά αεροσκάφη, ένα αεροσκάφος CN-235 έκανε συνολικά έξι παραβιάσεις του εναέριου χώρου.

Μαζί με ένα ATR-72 και δύο UAV, τα συνολικά έξι τουρκικά αεροσκάφη πέταξαν στο FIR Αθηνών χωρίς να καταθέσουν σχέδιο πτήσης, παραβιάζοντας τους κανόνες εναέριας κυκλοφορίας.

Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια τακτική.