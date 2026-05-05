Νέος Κόσμος: Βίντεο ντοκουμέντο από την επίθεση 10 ατόμων σε ανήλικους – «Ο 15χρονος ήταν μαχαιρωμένος σε κοιλιά και μηρό»

Άγρια επίθεση από ομάδα 10 ατόμων δέχθηκαν το βράδυ της Κυριακής (03.05.2026) τέσσερις ανήλικοι στον Νέο Κόσμο, με αποτέλεσμα ένας 15χρονος να καταλήξει στο νοσοκομείο με τραύματα από μαχαίρι. Σύμφωνα με βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε το newsit.gr αλλά και με όσα είπε αυτόπτης μάρτυρας, η «συμμορία των 10» φέρεται να επιτέθηκε και σε άλλο νεαρό στο Παγκράτι μετά την πρώτη επίθεση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, γύρω στις 22:00 το βράδυ, 10 ανήλικοι επιτέθηκαν σε 4 άτομα στη διασταύρωση της Λ. Βουλιαγμένης με την οδό Ηλία Ηλιού στο Νέο Κόσμο. Από την επίθεση με μαχαίρι τραυματίστηκε σε πλάτη και μηρό ένας 15χρονος, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παίδων, με κατάσταση της υγείας του να μην εμπνέει ανησυχία, καθώς νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Στο ίδιο νοσοκομείο πήγε ένας, επίσης, 15χρονος ο οποίος είπε ότι ενώ βρισκόταν στην οδό Αρτέμωνος στο Παγκράτι δέχθηκε τον πλησίασαν, ομοίως 10 άτομα και αφού τον ρώτησαν αν είναι από την περιοχή τον χτύπησαν στο κεφάλι. Πληροφορίες αναφέρουν πως πρόκειται για την ίδια ομάδα ανηλίκων. Σε βίντεο ντοκουμέντο μάλιστα, που εξασφάλισε το newsit.gr, αποτυπώνεται η στιγμή που η ομάδα των 10 τρέχει να διαφύγει μετά την επίθεση στους νεαρούς.

Αυτόπτης μάρτυρας που μίλησε στο newsit.gr, ανέφερε ότι τα παιδιά μετά το περιστατικό πήγαν σε αυτόν για να ζητήσουν βοήθεια και ο άνθρωπος κάλεσε και αστυνομία και ΕΚΑΒ. «Το περιστατικό έγινε γύρω στις 22:00 παρά το βράδυ. Ξαφνικά μπήκε μέσα στο μαγαζί ένα παιδί, που είχε μαχαιρωθεί, και μου ζήτησε βοήθεια να καλέσω ασθενοφόρο.

Κάλεσα αμέσως το ΕΚΑΒ και τους είπα ότι πρόκειται για επείγον περιστατικό, ένα ανήλικο παιδί με αιμορραγία. Μέχρι να έρθουν, του δώσαμε εμείς τις πρώτες βοήθειες. Τον βάλαμε να καθίσει και πιέζαμε την πληγή με πανιά, γιατί είχε πολύ μεγάλη αιμορραγία. Αρχικά νόμιζα ότι είχε μία μαχαιριά, αλλά τελικά είχε δεχτεί δύο, όπως μου είπαν αργότερα οι διασώστες», είπε αρχικά.



Και συμπλήρωσε: «Το ίδιο το παιδί μου είπε ότι το περιστατικό έγινε στο 81ο σχολείο. Καθόντουσαν τρία παιδιά και ξαφνικά τους επιτέθηκαν δέκα με δεκαπέντε άτομα, μεγαλύτερης ηλικίας, ντυμένοι με μαύρα, με κουκούλες και μάσκες. Τους ρώτησαν από ποια περιοχή είναι και όταν απάντησαν “Νέος Κόσμος”, άρχισαν να τους χτυπάνε. Τους κυνηγούσαν με καδρόνια και μαχαίρια. Ένα άλλο παιδί, είχε δεχτεί χτυπήματα στο κεφάλι και στα πλευρά, αλλά ευτυχώς δεν τραυματίστηκε τόσο σοβαρά.

Το παιδί που ήρθε σε μένα ήταν μαχαιρωμένο δεξιά στην κοιλιά, κοντά στον αφαλό, και στον μηρό. Έτρεχε πάρα πολύ αίμα. Προσπαθήσαμε να περιορίσουμε την αιμορραγία μέχρι να έρθει το ΕΚΑΒ, που τελικά τον παρέλαβε και τον μετέφερε. Παράλληλα καλέσαμε και τους γονείς του από το κινητό του, γιατί εγώ του κρατούσα την πληγή και δεν μπορούσε».

Τέλος ανέφερε: «Τα παιδιά δεν γνωρίζονταν με τους δράστες, δεν υπήρχε καμία αντιδικία. Ήταν εντελώς ανυποψίαστα και δεν είχαν καταλάβει τι είχε συμβεί. Όλο αυτό έγινε γύρω στις 21:20 με 21:30, ώρα που είναι γεμάτοι οι δρόμοι με παιδιά, ειδικά Κυριακή βράδυ.

Το παιδί ήταν τρομοκρατημένο. Δεκαπέντε χρονών, με δύο μαχαιριές και αιμορραγία, δεν ήξερε τι του συμβαίνει. Ήταν σε κατάσταση σοκ. Και ευτυχώς που ήμουν ανοιχτός εκείνη την ώρα, γιατί τα υπόλοιπα μαγαζιά ήταν κλειστά και δεν θα είχε πού να πάει. Τέτοια περιστατικά δημιουργούν φόβο στα παιδιά και κάτι πρέπει να γίνει γι’ αυτό».

