Νέο βίντεο με Τούρκους ψαράδες σε ελληνικά χωρικά ύδατα

Σε ένα νέο βίντεο που βλέπει το φως της δημοσιότητας, καταγράφονται για ακόμα μία φορά Τούρκοι ψαράδες να αλιεύουν στα ελληνικά νερά. Οι εικόνες είναι από τη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Αγαθονησίου και Φαρμακονησίου.

Στο βίντεο που δημοσιοποίησε το Star, έχουν καταγραφεί 7 μεγάλες τουρκικές μηχανότρατες να έχουν μπει μέρα – μεσημέρι στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Για πολλοστή φορά οι Τούρκοι ψαράδες κάνουν ανενόχλητοι τις βόλτες τους στα ελληνικά νερά και καταστρέφουν τον βυθό με τα τεράστια εργαλεία που σέρνουν.

Όλα αυτά, μόλις 2 με 3 μίλια από τις ελληνικές ακτές ενώ τα στίγματα από τα ραντάρ των δύο ελληνικών αλιευτικών σκαφών που βρίσκονταν στην ίδια περιοχή, δείχνουν τις κινήσεις τους.

Οι ψαράδες καταγγέλλουν, ότι όλα έγιναν με τη συνοδεία τριών ακταιωρών της Τουρκικής Ακτοφυλακής, που… έκαναν τα «στραβά μάτια».

Όταν έφτασε η Ελληνική Ακτοφυλακή στο σημείο, τα τουρκικά αλιευτικά είχαν εξαφανιστεί.