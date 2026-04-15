Νίκαια: 14χρονος πήγε με πυροτεχνήματα έξω από σχολείο – Χειροπέδες στους γονείς του και στον 42χρονο προμηθευτή

Ένας 14χρονος έπεσε στα χέρια της αστυνομίας στη Νίκαια, καθώς πήγε έξω από σχολείο της περιοχής με πυροτεχνήματα. Μαζί με τον ανήλικο οι αστυνομικοί συνέλαβαν τόσο τους γονείς του, όσο και τον 42χρονο που είχε πουλήσει τα πυροτεχνήματα στον 14χρονο.

Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία την Τετάρτη (15.04.2026), αστυνομικοί, στο πλαίσιο της ειδικής δράσης «Spark-Down» για την πρόληψη και αποτροπή της παράνομης διακίνησης και χρήσης ειδών πυροτεχνίας, εντόπισαν τον 14χρονο απογευματινές ώρες της 9ης Απριλίου έξω από σχολείο στη Νίκαια να έχει πυροτέχνημα έτοιμο προς χρήση, ενώ στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ακόμη δύο πυροτεχνήματα.

Από την προανάκριση προέκυψε ότι τα είχε προμηθευτεί από τον 42χρονο, ο οποίος εντοπίστηκε στην ίδια περιοχή.

Σε έρευνα που ακολούθησε, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν στην κατοχή του 17 πυροτεχνήματα τύπου ρουκέτας.

Για την υπόθεση συνελήφθη και ο γονέας του ανηλίκου για παραμέληση εποπτείας, ενώ όλοι οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής επισημαίνει ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση σε όλη την Αττική, στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων για την προστασία της ανθρώπινης ζωής και την αποτροπή επικίνδυνων περιστατικών.