Νίκος Πλακιάς για δίκη Τεμπών: «Καλώς κάλεσαν ως μάρτυρα τον Λακαφώση γιατί δεν πρότειναν τον Κοκοτσάκη;»

Ο Νίκος Πλακιάς στη νέα του ανάρτηση στο Χ θέτει ερωτήματα σχετικά με τη διαμόρφωση της λίστας των μαρτύρων στην αυριανή (23.03.2026) δίκη για την τραγωδία των Τεμπών, με αναφορά στους Κώστα Λακαφώση και Βασίλη Κοκοτσάκη.

Ο Νίκος Πλακιάς λίγες ώρες πριν τη δίκη για τα Τέμπη σχολιάζει την προσθήκη του πραγματογνώμονα Κώστα Λακαφώση, έπειτα από σχετικό αίτημα οκτώ δικηγορικών γραφείων, ενώ παράλληλα θέτει ερωτήματα για την απουσία του Βασίλη Κοκοτσάκη από τους προτεινόμενους μάρτυρες, παρά την έντονη δημόσια παρουσία του τα προηγούμενα χρόνια σε εκδηλώσεις που αφορούσαν την υπόθεση.

Αναλυτικά ολόκληρη η ανάρτηση του Νίκου Πλακιά:

«Κάνοντας μια ανακεφαλαίωση κάποια στοιχεία για την επερχόμενη δίκη της Δευτέρας έριξα μια ματιά για το πώς διαμορφώθηκε οριστικά η λίστα μαρτύρων. Εκεί είδα ότι από την Τρίτη προστέθηκε και το όνομα του Λακαφώση. Θετικό είναι άσχετα εάν εγώ διαφωνώ μαζί του .

Εφόσον οκτώ δικηγορικά γραφεία ζήτησαν την παρουσία του σαν μάρτυρα (άσχετα αν παράλληλα τρέχει και η ανακριτική διαδικασία στον Άρειο Πάγο για το περίφημο πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ στο οποίο είναι εμπλεκόμενος) έπρεπε να κληθεί. Και αυτό είναι προς τιμή των συγγενών και των δικηγόρων αυτών γιατί δεν τον κρέμασαν στα δύσκολα και συνεχίζουν να τον στηρίζουν και αυτό ίσως κάτι δείχνει .

Ίσως και την τελευταία στιγμή τα ξυλόλια τα τουλόλια και τα λοιπά γίνουν μια άγνωστη καύσιμη ύλη όπως το λένε τώρα τελευταία (άσχετα αν άγνωστη καύσιμη ύλη μπορεί να θεωρηθεί το οτιδήποτε) και να σώσει την ακεραιότητα του.

Το μεγάλο ερωτηματικό είναι η απουσία του Κοκοτσάκη. Οι οκτώ είχαν το θάρρος και κάλεσαν τον Λακαφώση. Ολοι αυτοί που τρία χρόνια τώρα πηγαίνανε με τον Κοκοτσάκη σε ομιλίες σε θέατρα σε συναυλίες σε κατάμεστες αίθουσες και λέγανε για 20 τόνους ξυλόλιο και μετά για 15 τόνους αρωματικούς υδρογονάνθρακες και τον αποθέωναν σε κάθε ανάρτηση και συνέντευξη τους τι έγινε;

Γιατί δεν ζήτησαν να παραβρεθεί σαν μάρτυρας; Πώς τον άδειασαν έτσι !!! Τι φοβήθηκαν και δεν τον προτείναν σαν μάρτυρα ;

Έλεγε μήπως ψέματα και φοβήθηκαν μην καταρρεύσουν στο δικαστήριο και μαζί καταρρεύσει και η εικόνα τους όπως και το αφήγημα τους που με τόσο κόπο στήριξαν τρία χρόνια τώρα ;

Και αναφέρομαι μόνο στους συγκεκριμένους δύο γιατί αυτά τα τρία χρόνια παίξανε σημαντικό ρόλο στην καθημερινότητα μας και ότι είχε να κάνει με την υπόθεση των ΤΕΜΠΩΝ».

H ώρα της δικαιοσύνης για την τραγωδία των Τεμπών έφτασε και αύριο το πρωί ξεκινά η δίκη σε μια ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα στη Λάρισα. 36 άτομα θα καθίσουν στο εδώλιο του κατηγορουμένου, θα δούμε αν θα έρθουν όλα, ενώ συνολικά οι μάρτυρες ξεπερνούν τους 300.