Ναυάγιο ανοικτά της Κρήτης με 18 μετανάστες νεκρούς σε μισοβυθισμένη φουσκωτή λέμβο

Τραγωδία σημειώθηκε 26 μίλια νότια της νήσου Χρυσής στην Κρήτη, όταν φουσκωτή λέμβος με 20 μετανάστες βυθίστηκε λόγω ισχυρής θαλασσοταραχής.

Διερχόμενο πλοίο με σημαία Τουρκίας. έδωσε το σήμα για μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, όμως 18 άτομα μετανάστες ανασύρθηκαν νεκροί από τη λέμβο που βρέθηκε ανοικτά της νήσου Χρυσής στην Κρήτη.

Σύμφωνα με το neakriti το σημείο της τραγωδίας, προσέγγισε αμέσως το συγκεκριμένο πλοίο, καλώντας τον θάλαμο επιχειρήσεων του υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, για να ξεκινήσει άμεσα η επιχείρηση έρευνάς και διάσωσης, των λιμενικών Αρχών της Κρήτης, οι οποίες έσπευσαν με πλωτά μέσα, αν και οι συνθήκες ήταν πάρα πολύ δύσκολες.

Στο μεταξύ το φουσκωτό των μεταναστών είχε βυθιστεί, παρασύροντας στον υγρό τάφο 18 από τους 20 μετανάστες. Τα πτώματά τους ανασύρθηκαν από το σκάφος του Λιμενικού το οποίο έχει αποσπαστεί τις τελευταίες ημέρες στο Λιμεναρχείο Ιεράπετρας.

Οι σοροί των άτυχων μεταναστών θα μεταφερθούν για νεκροψία νεκροτομή στο ΠΑΓΝΗ.

Στην επιχείρηση συμμετέχει μάλιστα ελικόπτερο super puma, το οποίο παρά τις προσπάθειες του πιλότου να προσεγγίσει τις σορούς των μεταναστών, δεν τα κατάφερε. Τα πτώματα περισυνελλέγαν από σκάφος των λιμενικών, όπως προαναφέραμε.

Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης από το Λιμενικό Σώμα, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.), με ένα σκάφος της FRONTEX, 3 παραπλέοντα, 1 super puma και ένα αεροσκάφος της FRONTEX.