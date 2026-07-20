Ναύπακτος: 12χρονο κοριτσάκι σφήνωσε σε φρεάτιο και τραυματίστηκε – Την απεγκλώβισαν άνδρες της Πυροσβεστικής

Ένα σοβαρό ατύχημα είχε ένα 12χρονο κορίτσι την Δευτέρα (20.07.2026) στη Ναύπακτο, όπου έπεσε σε φρεάτιο και χτύπησε το πόδι της.

Αναστάτωση επικράτησε στην Παπαχαραλάμπειο Βιβλιοθήκη στη Ναύπακτο, όταν το πόδι του παιδιού σφηνώθηκε στο φρεάτιο, με αποτέλεσμα να ειδοποιηθούν οι αρχές αφού η 12χρονη δεν μπορούσε να απεγκλωβιστεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το κορίτσι επέστρεφε με την οικογένειά της από το μπάνιο στη θάλασσα, όταν περπατώντας σε πάροδο της οδού Μεσολογγίου, πάτησε πάνω σε φρεάτιο ομβρίων υδάτων.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα πυροσβέστες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ναυπάκτου με τρία οχήματα και με προσεκτικούς χειρισμούς, κατάφεραν να απεγκλωβίσουν με ασφάλεια το παιδί, χωρίς να προκληθεί περαιτέρω τραυματισμός.

Στη συνέχεια, το κορίτσι μεταφέρθηκε προληπτικά στο κέντρο υγείας Ναυπάκτου από πλήρωμα του ΕΚΑΒ.

Τα ακριβή αίτια του περιστατικού διερευνώνται.