Νεαρή έπαιξε πιάνο στο μετρό Συντάγματος και ένα μικρό κορίτσι χόρεψε στον ρυθμό του τραγουδιού – Δείτε βίντεο

Το πιάνο που έχει τοποθετηθεί στο μετρό του Συντάγματος εδώ και κάποιες μέρες έχει γίνει πλέον σημείο κατατεθέν του χώρου και πολλοί μικροί και μεγάλοι ενώνονται μέσω της μουσικής καθημερινά.

Ο σταθμός του Συντάγματος έχει γεμίσει ρυθμό και από την πρώτη στιγμή που τοποθετήθηκε εκεί, δεν είναι λίγες οι φορές που κάποιος θα παίξει πιάνο και το βίντεο τους θα γίνει viral.

Αυτή τη φορά, στο νέο βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου μπορούμε να δούμε μία νεαρή κοπέλα να κάθεται στο πιάνο και να εντυπωσιάζει τους παρευρισκόμενους με τις ικανότητες της. Βέβαια πρωταγωνίστρια δεν ήτα μόνο εκείνη αλλά και ένα μικρό κοριτσάκι που ξεκίνησε να χορεύει με την μουσική της.

«Ως πιανίστα το καλύτερο συναίσθημα είναι να βλέπω το κοινό να αλληλεπιδρά με τη μουσική μου. Το κοριτσάκι ήρθε και μου ζήτησε να χορέψει όσο έπαιζα. Αν το βλέπεις αυτό ήσουν υπέροχη. Γεμίστε την Αθήνα με πιάνο σε κάθε γωνιά. Γεμίστε τη με μουσική», έγραψε η πιανίστα στο Instagram δημοσιεύοντας το σχετικό βίντεο.

Το σχόλιο που «έκλεψε» τις εντυπώσεις ήρθε από την ίδια τη μικρή χορεύτρια.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Eβιάνα (@_eviana.piano.official_)

«Γεια σας… είμαι η Βικτόρια, το κορίτσι που χορεύει. Συγχαρητήρια για το ταλέντο σου στο πιάνο, μια αληθινή καλλιτέχνιδα! Ελπίζω να σε ξαναδώ στις συναυλίες σου» έγραψε η μικρή χορεύτρια.