Νεαρή οδηγός καρφώθηκε σε δέντρο στα Καλάβρυτα: Άμορφη μάζα το αυτοκίνητο, σώθηκε από θαύμα – Δείτε εικόνες

Ένα σοκαριστικό τροχαίο συνέβη στα Καλάβρυτα με μία νεαρή γυναίκα να σώζεται από θαύμα.

Το αυτοκίνητο που οδηγούσε η νεαρή οδηγός, εξετράπη της πορείας του και συγκρούστηκε με έλατο με την γυναίκα να γλιτώνει τη ζωή της στο τροχαίο ατύχημα από τύχη.

Κατά τη σύγκρουση το αυτοκίνητό της ανατράπηκε και έπεσε στην πλαγιά ενώ έγινε μία άμορφη μάζα σιδερικών.

Το ατύχημα έγινε στον δρόμο από το Χιονοδρομικό Κέντρο προς τα Καλάβρυτα, λίγο μετά τη διασταύρωση για Περιστέρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του kalavrytanews.com, η νεαρή, που ήταν μόνη στο όχημα, προσπάθησε να αποφύγει ένα ζώο που βρέθηκε στον δρόμο. Κατά τον ελιγμό, το αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε δέντρο και αναποδογύρισε.

Στο σημείο έφτασαν άμεσα πυροσβέστες, αστυνομικοί και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Καλαβρύτων για βοήθεια.

Παρά τη σφοδρότητα της σύγκρουσης και τη σοβαρή ζημιά στο όχημα, η οδηγός δεν τραυματίστηκε. Για προληπτικούς λόγους μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Καλαβρύτων για εξετάσεις.