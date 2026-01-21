Νεκρή γυναίκα στη Γλυφάδα: Χτυπήθηκε από αυτοκίνητο που είχε παρασυρθεί από τα ορμητικά νερά λόγω της κακοκαιρίας

Τραγωδία στη Γλυφάδα καθώς μια γυναίκα πεζή βρήκε φρικτό θάνατο όταν βρέθηκε κάτω από όχημα το οποίο είχε παρασυρθεί από τα ορμητικά νερά λόγω της κακοκαιρίας.

Το τραγικό περιστατικό έγινε στην Άνω Γλυφάδα την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026 όταν η γυναίκα πεζή χτυπήθηκε από αυτοκίνητο που παρασύρθηκε από τα νερά και έπεσε πάνω της, καθώς η περιοχή έχει υποστεί μεγάλες καταστροφές από την κακοκαιρία.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η γυναίκα εγκλωβίστηκε κάτω από το όχημα και όταν έφτασε η Πυροσβεστική ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της.

Στο σημείο έφτασαν και ασθενοφόρα αλλά δυστυχώς ήταν ήδη αργά.

Το τραγικό περιστατικό έγινε επί της οδού Κυρίλλου Μεθοδίου στην Άνω Γλυφάδα.

Από νωρίς το απόγευμα οι δρόμοι στη Γλυφάδα μετατράπηκαν σε ορμητικά ποτάμια, παρασύροντας τα πάντα στο διάβα τους, μετά τις ισχυρές καταιγίδες που χτύπησαν την Αττική.



https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2026/01/kairos6.mp4

https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2026/01/kairos7.mp4

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, οι εικόνες είναι πρωτοφανείς, καθώς από τα μανιασμένα νερά παρασύρθηκαν παρκαρισμένα αυτοκίνητα και κάδοι που άρχισαν να κινούνται ανεξέλεγκτα.