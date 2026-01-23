Ελλάδα

Νεκρή 59χρονη πεζή στη Σκύδρα – Την παρέσυρε 32χρονη με το αυτοκίνητό της

Νεκρή 59χρονη πεζή στη Σκύδρα – Την παρέσυρε 32χρονη με το αυτοκίνητό της

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής (23.01.2026) στην Σκύδρα, στον νομό Πέλλας με θύμα μια 59χρονη πεζή.

Το τροχαίο δυστύχημα συνέβη στις 11:50 μέσα στην περιοχή της Σκύδρας, στην Πέλλα, όπου μια 32χρονη οδηγός παρέσυρε με το αυτοκίνητό της την άτυχη 59χρονη, τραυματίζοντάς την θανάσιμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 59χρονη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Έδεσσας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Η οδηγός προσήχθη από την αστυνομία, ενώ προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Έδεσσας.

Πηγή newsit.gr

Σχετικά Άρθρα