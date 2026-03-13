Νεκρό 20χρονο παιδί από μαχαίρωμα σε οπαδικό επεισόδιο στη Θεσσαλονίκη

Τραγωδία σημειώθηκε αργά το βράδυ της Πέμπτης στην περιοχή της Καλαμαριάς, στη Θεσσαλονίκη, με έναν 20χρονο να δέχεται θανατηφόρα επίθεση με μαχαίρι, μετά από επεισόδιο με οπαδικά κίνητρα.

Το Κέντρο της Άμεσης Δράσης δέχτηκε κλήση γύρω στις 22:00 για νεαρό άνδρα, ο οποίος ήταν αιμόφυρτος στο οδόστρωμα στην οδό Αργοναυτών.

Στο σημείο έφτασαν δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. και διασώστες του ΕΚΑΒ. Ο 20χρονος διακομίστηκε σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ και δυστυχώς κατέληξε.

Την έρευνα ανέλαβαν αστυνομικοί της Αθλητικής Βίας της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Β. Ελλάδος.

Για την ώρα δεν έχει διευκρινιστεί εάν ήταν ένας ο δράστης ή περισσότεροι. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, ο άτυχος νέος μαχαιρώθηκε πισώπλατα.

skai.gr