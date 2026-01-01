«Νηφάλιο» ρεβεγιόν για τους οδηγούς της Αττικής: Μόλις 62 τα θετικά αλκοτέστ στους 6.129 πρωτοχρονιάτικους ελέγχους

Εντατικούς ελέγχους για κατανάλωση αλκοόλ πραγματοποίησε η τροχαία με αλκοτέστ σε κεντρικούς δρόμους της Αττικής, κατά τη διάρκεια των γιορτινών ημερών, στην προσπάθεια να μειωθούν τα περιστατικά επικίνδυνης οδήγησης.

Στην Αττική, το τελευταίο 24ωρο του έτους, από τις 06:00 της 31ης Δεκεμβρίου έως τις 06.00 της Πρωτοχρονιάς, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν σε συνολικά 6.129 αλκοτέστ σε οδηγούς. Από το σύνολο των ελέγχων, 62 περιπτώσεις εντοπίστηκαν με τιμές πάνω από τα επιτρεπόμενα όρια και ακολούθησαν οι προβλεπόμενες κυρώσεις.

Πώς «βλέπει» ο ΚΟΚ την κατανάλωση αλκοόλ

Επιτρεπόμενα όρια:

Γενικοί Οδηγοί: 0,50 γραμμάρια αλκοόλ ανά λίτρο αίματος (ή 0,25 mg/l στον εκπνεόμενο αέρα).

Επαγγελματίες/Νέοι Οδηγοί (έως 2 ετών άδεια): Τα όρια είναι αυστηρότερα (0,20 g/l).

Κυρώσεις και Πρόστιμα (Ενδεικτικά):

0,50 – 0,80 g/l (ή 0,25 – 0,40 mg/l αέρα): Πρόστιμο 200€ (ή 350€ ανάλογα την πηγή), αφαίρεση άδειας 30 ημέρες, 5 βαθμοί ποινής.

0,80 – 1,10 g/l (ή 0,40 – 0,55 mg/l αέρα): Πρόστιμο 700€, αφαίρεση άδειας για 90 ημέρες.

> 1,10 g/l (ή > 0,55 mg/l αέρα): Πρόστιμο 2.000€, αφαίρεση άδειας έως 180 ημέρες (6 μήνες), φυλάκιση έως 6 μήνες, ακινητοποίηση οχήματος.

Άρνηση Ελέγχου: Πρόστιμο 1.200€, φυλάκιση τουλάχιστον 2 μηνών, αφαίρεση άδειας για 6 μήνες.

Υποτροπή: Οι ποινές γίνονται πολύ αυστηρότερες (π.χ., αφαίρεση διπλώματος για 5 ή και 10 χρόνια).

Μειωμένη Ικανότητα: Ακόμα και κάτω από τα όρια, αν η οδήγηση δείχνει μειωμένη ικανότητα, μπορεί να επιβληθούν κυρώσεις.

Νέος ΚΟΚ: Οι νόμοι για το αλκοόλ και τις ποινές έχουν ανανεωθεί (όπως αναφέρεται σε πηγές του 2025) και είναι πιο αυστηροί.