Νταλίκα έπεσε σε ΙΧ στην Ιονία Οδό – Ένας νεκρός και μία τραυματίας που ήταν στο αυτοκίνητο

Το θανατηφόρο τροχαίο έγινε στην Ιόνια Οδό, το βράδυ της Τρίτης (26/5/26), στο 80ο χιλιόμετρο του αυτοκινητοδρόμου και σε μικρή απόσταση από τον κόμβο Κουβαρά.

Μία νταλίκα έπεσε πάνω σε ΙΧ αυτοκίνητο στην Ιονία Οδό, στο οποίο επέβαιναν ένας άνδρας και μία γυναίκα.

Σύμφωνα με το agrinionews ο άνδρας, που ήταν ηλικίας 74 ετών δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή ενώ και η γυναίκα, 64 ετών, τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αγρινίου.

Στο σημείο υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση των αρχών καθώς αμέσως έγινε γνωστό πως επρόκειτο για σοβαρό συμβάν. Έσπευσαν στο σημείο Αστυνομία, ΕΚΑΒ και Πυροσβεστική για τους απεγκλωβισμούς.

Σε εξέλιξη παράλληλα είναι η έρευνα της Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων για τις ακριβείς συνθήκες του συμβάντος.