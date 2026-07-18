Ξεκίνησε η μεγάλη έξοδος των αδειούχων: Γεμάτα φεύγουν τα πλοία από τον Πειραιά, 100% πληρότητα στα ΚΤΕΛ και κίνηση στα διόδια

Σε εξέλιξη το πρώτο μεγάλο κύμα εξόδου των αδειούχων του Ιουλίου και σήμερα (18.07.2026). Χιλιάδες πολίτες εγκαταλείπουν την Αθήνα είτε με αυτοκίνητα είτε με πλοία, αναζητώντας στιγμές χαλάρωσης σε νησιωτικούς και άλλους καλοκαιρινούς προορισμούς.

Η κίνηση στα λιμάνια της Αττικής -ειδικά στον Πειραιά-, στις εθνικές οδούς και σε σταθμούς των ΚΤΕΛ χτυπάει «κόκκινο» μιας και σήμερα κορυφώνεται το πρώτο μεγάλο κύμα εξόδου των αδειούχων.

Από νωρίς το πρωί επικρατεί το αδιαχώρητο στο λιμάνι του Πειραιά, με τις ουρές επιβατών να σχηματίζονται στις πύλες επιβίβασης, κυρίως προς τα νησιά του Αργοσαρωνικού και των Κυκλάδων.

Η αυξημένη έξοδος είχε ξεκινήσει ήδη από χθες, όταν αναχώρησαν από τον Πειραιά 22.277 επιβάτες προς τα νησιά του Αιγαίου και 12.544 επιβάτες προς τα νησιά του Αργοσαρωνικού.

Για σήμερα έχουν προγραμματιστεί 23 δρομολόγια προς τα νησιά του Αιγαίου και 25 δρομολόγια προς τον Αργοσαρωνικό, με την επιβατική κίνηση να εκτιμάται σε περίπου 19.140 επιβάτες για το Αιγαίο και 20.980 επιβάτες για τον Αργοσαρωνικό.



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Οι αρμόδιες αρχές συνιστούν στους ταξιδιώτες να φθάνουν στο λιμάνι τουλάχιστον 30 έως 60 λεπτά πριν από την αναχώρηση, καθώς η κυκλοφορία στους δρόμους γύρω από το λιμάνι είναι αυξημένη. Στην περιοχή βρίσκονται στελέχη της Τροχαίας και του Λιμενικού για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας και της επιβίβασης επιβατών και οχημάτων.

Γέμισαν με αυτοκίνητα οι εθνικές οδοί

Μετά τη χθεσινή αυξημένη έξοδο, σήμερα η κυκλοφορία στην Εθνική Οδό Αθηνών–Κορίνθου παραμένει πυκνή αλλά ομαλή, χωρίς να υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις.

Οι οδηγοί συναντούν μικρές καθυστερήσεις λίγο πριν από την Κινέτα και τα διόδια του Ισθμού της Κορίνθου, ενώ η Τροχαία εκτιμά ότι η κίνηση θα αυξηθεί αισθητά από τις μεσημβρινές ώρες και μετά.

Οι αρχές υπενθυμίζουν στους εκδρομείς να τηρούν τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, να ξεκινούν ξεκούραστοι και να έχουν ελέγξει την κατάσταση των οχημάτων τους πριν από το ταξίδι.

Δείτε εδώ live την κίνηση στους δρόμους.

Με 100% πληρότητα φεύγουν τα ΚΤΕΛ

Ιδιαίτερα αυξημένη είναι και η κίνηση στα υπεραστικά ΚΤΕΛ, όπου η πληρότητα των δρομολογίων αγγίζει το 100%.

Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού έχουν προστεθεί έκτακτα δρομολόγια, κυρίως προς προορισμούς της Πελοποννήσου και της Ηπείρου.