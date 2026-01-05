«Ξύπνησε» από το κώμα το 3χρονο παιδί με εγκεφαλίτιδα – Διακομίστηκε από τον Βόλο στη Λάρισα

«Ξύπνησε» από τον λήθαργο το 3χρονο παιδί που παρουσίασε εγκεφαλίτιδα από επιπλοκή της γρίπης.

Το παιδάκι νόσησε μετά τα Χριστούγεννα και εισήχθη στο «Αχιλλοπούλειο» Βόλου από όπου διακομίστηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας.

Σύμφωνα με το magnesianews.gr, το οικογενειακό περιβάλλον του 3χρονου από τον Βόλο αποκάλυψε ότι το παιδί που εμφάνισε εγκεφαλίτιδα τα Χριστούγεννα πλέον τρώει και έχει σημειώσει μεγάλη πρόοδο.

Η κατάστασή του εξελίσσεται σταδιακά πολύ καλά, δίνοντας ελπίδες στους γονείς για εξιτήριο στις επόμενες ημέρες, αν και οι γιατροί σημειώνουν, ότι θα χρειαστεί λίγος χρόνος ακόμη, προκειμένου το παιδάκι να μπορέσει να ανακτήσει πλήρως τις δυνάμεις του.

Σημειώνεται ότι το παιδάκι είχε παρουσιάσει τις ημέρες των Χριστουγέννων υψηλό πυρετό, αλλά και εμέτους.

Οι γονείς του έσπευσαν να επισκεφθούν το νοσοκομείο Βόλου, προκειμένου να εξετάσουν το παιδί οι παιδίατροι. Έγινε εισαγωγή στην παιδιατρική κλινική του «Αχιλλοπούλειου» στις 27 Δεκεμβρίου, όπου διαγνώστηκε η γρίπη, αλλά και η επιπλοκή της εγκεφαλίτιδας και οι γιατροί αποφάσισαν τη διακομιδή του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας.

Έτσι, έγινε η μεταφορά του παιδιού την επόμενη ημέρα το πρωί, 28 Δεκεμβρίου, με τους γιατρούς να «πέφτουν» πάνω του, μιας και η εγκεφαλίτιδα χαρακτηρίστηκε ως πολύ σοβαρή.