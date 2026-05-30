Οδηγός στην Κρήτη προσπέρασε 8 αυτοκίνητα στο αντίθετο ρεύμα – Το βίντεο που εξοργίζει

Ούτε ένα, ούτε 3 αλλά 8 αυτοκίνητα προσπέρασε αυτός ο οδηγός στην Κρήτη, που έχει καταγραφεί σε βίντεο, ενώ το αυτοκίνητό του βρισκόταν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Το βίντεο που δημοσιοποίησε ο Alpha, προκαλεί οργή καθώς από καθαρή τύχη δεν προκλήθηκε τροχαίο ατύχημα, με άλλο αυτοκίνητο που θα μπορούσε να έρχεται από το αντίθετο ρεύμα σε αυτό τον δρόμο στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Μάλιστα, ο οδηγός του ασημί αυτοκινήτου, επιχείρησε να προσπεράσει και ένα φορτηγό επάνω σε στροφή. Όλα αυτά σε ένα δρόμο με διπλή διαχωριστική γραμμή, με τις παραβάσεις του συγκεκριμένου οδηγού να ισοδυναμούν με παραβίαση 8 κόκκινων φαναριών, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Alpha…