Οι αγρότες ενισχύουν μπλόκα και τις κινητοποιήσεις μετά το «όχι» στην πρόσκληση Μητσοτάκη για συνάντηση

Σκληραίνουν την στάση τους οι αγρότες παραμένοντας στα μπλόκα, καθώς δεν δέχτηκαν την πρόταση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου.

Μετά τη σύσκεψη στη Λάρισα, οι αγρότες προαναγγέλλουν αποκλεισμούς και των παρακαμπτήριων δρόμων στις εθνικές οδούς όπου έχουν στήσει τα μπλόκα τους, στέλνοντας παράλληλα τελεσίγραφο για ικανοποίηση των αιτημάτων τους.

Οι αγρότες μάλιστα είναι αποφασισμένοι να παραμείνουν στα μπλόκα τους ακόμη και τις ημέρες των Χριστουγέννων ενώ παράλληλα προειδοποιούν για νέες, πιο δυναμικές ενέργειες αν δεν υπάρξει ανταπόκριση.

Οι αγρότες την Την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου, οι αγρότες έχουν ανακοινώσει ότι θα συμμετάσχουν στην πανελλαδική απεργία, την Τετάρτη και την Πέμπτη θα κάνουν τοπικές δράσεις στα μπλόκα και την Παρασκευή θα προχωρήσουν σε κλείσιμο παραδρόμων, συμβολικά για κάποιες ώρες.

Τα βασικά αιτήματα των αγροτών παραμένουν σταθερά από την πρώτη στιγμή και αποτελούν τη βάση για οποιαδήποτε συζήτηση. Συγκεκριμένα, ζητούν αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος, θέσπιση κατώτερων εγγυημένων τιμών λόγω της χαμηλής τιμής πώλησης των προϊόντων, αφορολόγητο πετρέλαιο απευθείας στην αντλία ώστε να αποφεύγονται προβλήματα και κατηγορίες για λαθρεμπόριο, καθώς και μείωση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος στα 7 λεπτά ανά κιλοβατώρα. Παράλληλα, υπάρχουν και επιμέρους αιτήματα που διαφοροποιούνται ανά περιοχή και είδος καλλιέργειας, όμως τα παραπάνω χαρακτηρίζονται κοινά για όλους όσοι δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή τομέα.

Σε νέες κινητοποιήσεις προγραμματίζουν να προχωρήσουν αγρότες και κτηνοτρόφοι της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την συμμετοχή εργατικών κέντρων.

Ειδικότερα, αγρότες και κτηνοτρόφοι της περιοχής των Καλαβρύτων, οι οποίοι έχουν στήσει μπλόκο έξω από τον σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης, σχεδιάζουν να πραγματοποιήσουν σήμερα το πρωί συμβολικό αποκλεισμό της εισόδου της πόλης, από την πλευρά του δρόμου που ενώνει τα Καλάβρυτα με το Διακοπτό.

Από την πλευρά τους, αγρότες της Δυτικής Αχαΐας, σχεδιάζουν για σήμερα το απόγευμα συμβολικό αποκλεισμό του κόμβου της Κάτω Αχαΐας.

Στο μεταξύ, με αφορμή τα συλλαλητήρια που οργανώνονται μεθαύριο Τρίτη ενάντια στον κρατικό προϋπολογισμό του 2026, το εργατικό κέντρο της Πάτρας αποφάσισε να πραγματοποιήσει συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 19:30 το απόγευμα της ίδιας ημέρας στο μπλόκο της Εγλυκάδας, ενώ το εργατικό κέντρο του Αγρινίου θα πραγματοποιήσει συλλαλητήριο στις 18:30 το απόγευμα της προσεχούς Τρίτης.

Όσον αφορά σε ενδεχόμενες νέες κινητοποιήσεις αγροτών και κτηνοτρόφων, αναμένεται να πραγματοποιηθούν συνελεύσεις στα μπλόκα που έχουν στηθεί στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις, ύστερα από όσα ανακοινώθηκαν μετά την ολοκλήρωσης της πανελλαδικής συνάντησης στη Νίκαια, της Λάρισας.

Σχετικά με τα μπλόκα στην Δυτική Ελλάδα, στην Αιτωλοακαρνανία, παραμένει κλειστή για ένατη συνεχόμενη ημέρα, η «Ιονία» Οδός, στο ύψος των διοδίων του Αγγελοκάστρου.

Ακόμη, στην Αιτωλοακαρνανία, αγρότες και κτηνοτρόφοι παραμένουν στα μπλόκα που έχουν στηθεί στην γέφυρα του Ευήνου, στην Αμβρακία οδό και στην γέφυρα του Μόρνου.

Στην Αχαΐα, παραμένει κλειστό για έβδομη συνεχόμενη ημέρα τμήμα της «Ολυμπίας» Οδού στην μεγάλη περιμετρική οδό της Πάτρας, λόγω του μπλόκου στον κόμβο της Εγλυκάδος.

Επίσης, αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της Αιγιάλειας και της Δυτικής Αχαΐας έχουν τα μπλόκα τους στην γέφυρα του Σελινούντα, στο Αίγιο και στον κόμβο της Κάτω Αχαΐας.

Στην Ηλεία, αγρότες και κτηνοτρόφοι εξακολουθούν να παραμένουν στα μπλόκα που έχουν στήσει στον κόμβο του Πύργου και στην παλαιά εθνική οδό Πατρών – Πύργου, κοντά στην περιοχή των Λεχαινών.

Σε περαιτέρω κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους προχωρούν αγρότες και κτηνοτρόφοι σε Θεσπρωτία και Ιωάννινα, στο πλαίσιο των πανελλαδικών διεκδικήσεων για τον πρωτογενή τομέα.

Στη Θεσπρωτία προχωρούν σε καθημερινό δίωρο κλείσιμο του λιμανιού τις βραδινές ώρες, ενώ τη Δευτέρα (15/12) το πρωί θα πραγματοποιηθεί συμβολική παράσταση διαμαρτυρίας στα τοπικά γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ και στην Αντιπεριφέρεια Θεσπρωτίας. Την Τρίτη το απόγευμα ακολουθεί πορεία συμπαράστασης μέχρι το λιμάνι, από το Εργατικό Κέντρο Θεσπρωτίας, στο πλαίσιο της πανελλαδικής κινητοποίησης.

Αγρότες και κτηνοτρόφοι στα Ιωάννινα αναμένεται να βρεθούν στην κεντρική πλατεία της πόλης με τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα, μεταφέροντας την κινητοποίηση από το μπλόκο στο Καλπάκι.