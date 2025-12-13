Οι αγρότες λένε «Όχι» στο ραντεβού με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και στέλνουν τελεσίγραφο στο Μαξίμου μέχρι την Τρίτη

Αρνητική είναι η απάντηση των αγροτών στο κάλεσμα που τους απηύθυνε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, για ραντεβού τη Δευτέρα (15.12.25) στο Μέγαρο Μαξίμου. Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι διαμηνύουν πως θα περιμένουν την απάντηση της κυβέρνησης μέχρι την Τρίτη.

Στην πανελλαδική σύσκεψη στη Νίκαια της Λάρισας το μεσημέρι του Σαββάτου (13.12.25), οι αγρότες αποφάσισαν ότι, μέχρι να τοποθετηθεί η κυβέρνηση επί των ζητημάτων αυτών, δεν πρόκειται να αποχωρήσουν από τα μπλόκα, τονίζοντας πως προτίθενται να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους.

Η συντονιστική επιτροπή των αγροτών συντάσσει έγγραφο με τα αιτήματά τους, το οποίο και θα σταλεί στο Μέγαρο Μαξίμου.