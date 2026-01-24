Οι δύο φάσεις της κακοκαιρίας που έπνιξε την Αττική: Καταιγίδα 3 ωρών προκάλεσε χάος στην Άνω Γλυφάδα

Τη σφοδρότητα της κακοκαιρίας που «έπνιξε» την Αττική και προκάλεσε τον θάνατο μιας γυναίκας και ανυπολόγιστες καταστροφές στην Άνω Γλυφάδα και στις γειτονικές περιοχές αναλύει ο Κώστας Λαγουβάρδος εξηγώντας πως η κακοκαιρία ήρθε σε δύο φάσεις.

Δύο διακριτές και εξαιρετικά διαφορετικές φάσεις παρουσίασε η ισχυρή κακοκαιρία που έπληξε την Αττική την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026, σύμφωνα με την ανάλυση των μετεωρολογικών δεδομένων από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Όπως επισημαίνει σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος Κώστας Λαγουβάρδος, «κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας που έπληξε την Αττική την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026, οι σταθμοί του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (μονάδα ΜΕΤΕΟ) επέτρεψαν να παρακολουθήσουμε με λεπτομέρεια τη χρονική και χωρική εξέλιξη του φαινομένου».

Πρώτη φάση: Εκτεταμένες βροχοπτώσεις χωρίς ένταση

Η πρώτη φάση της κακοκαιρίας χαρακτηρίστηκε από συνεχή αλλά σχετικά ήπια βροχόπτωση, χωρίς έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα. Όπως αναφέρει, «η βροχόπτωση στην Αττική είχε δύο φάσεις: η πρώτη και πιο ήπια (ανοικτή σκίαση στο διάγραμμα) συνοδευόταν με συνεχή βροχή, χωρίς κεραυνική δραστηριότητα (δηλαδή χωρίς μεγάλη ένταση)».

Παρά τη χαμηλότερη ένταση, τα ύψη βροχής ήταν εντυπωσιακά ήδη από τις πρωινές ώρες. «Μέχρι νωρίς το απόγευμα της Τετάρτης μεγάλα ύψη βροχής καταγράφηκαν σε περιοχές κυρίως δυτικά του Υμηττού αλλά και στη Δυτική Αττική», σημειώνει.

Ενδεικτικό είναι το παράδειγμα του Παπάγου, όπου «στο σταθμό του Παπάγου (ο οποίος βρίσκεται επί της δυτικής περιφερειακής Υμηττού) είχαν καταγραφεί στο δωδεκάωρο από τις 0600 ως τις 1800 100 χιλιοστά βροχής», ενώ «σε άλλους σταθμούς της περιοχής 60-70 χιλιοστά».

Δεύτερη φάση: Βίαιες καταιγίδες και ακραία ύψη βροχής

Η εικόνα άλλαξε δραματικά στο τρίωρο 18:00–21:00, όταν εκδηλώθηκε η δεύτερη και σαφώς πιο επικίνδυνη φάση. «Στη συνέχεια και στο τρίωρο χρονικό διάστημα 1800-2100 (σκούρα σκίαση στο διάγραμμα) ακολούθησε η δεύτερη και πιο βίαιη φάση της κακοκαιρίας», αναφέρει.

Η αστάθεια της ατμόσφαιρας ενισχύθηκε σημαντικά και «λόγω της ενίσχυσης της αστάθειας της ατμόσφαιρας, ισχυρές καταιγίδες με έντονη κεραυνική δραστηριότητα σημειώθηκαν σε περιοχές του λεκανοπεδίου».

Ιδιαίτερα σοβαρή ήταν η κατάσταση στα νότια προάστια. «Σε αυτό το τρίωρο διάστημα τα ύψη βροχής, ειδικά σε περιοχές Γλυφάδας, ήταν πολύ μεγάλο», ενώ «στο σταθμό μας στη Βάρη (ο κοντινότερος σταθμός του δικτύου μας στη Γλυφάδα) κατεγράφησαν άνω των 90 χιλιοστών βροχής μέσα στο τρίωρο».

Μάλιστα, σύμφωνα με πρόσθετες μετρήσεις, «αναφορές από αναλογικό βροχόμετρο στην περιοχή της Άνω Γλυφάδας […] επιβεβαιώνουν ότι το ύψος βροχής στην περιοχή ήταν πιθανότατα 30-40% μεγαλύτερο από αυτό που καταγράψαμε στη Βάρη».

Παρότι η βροχή συνεχιζόταν και σε άλλες περιοχές – «για παράδειγμα ακόμα 70 χιλιοστά καταγράφησαν στου Παπάγου στο τρίωρο της 2ης φάσης» – η ανάλυση δείχνει ξεκάθαρα πού κορυφώθηκε το φαινόμενο.

«Διακρίνεται σαφέστατα στο διάγραμμα (γαλάζια γραμμή) η μεγαλύτερη ένταση φαινομένων μέσα στο επίμαχο τρίωρο (1800-2100) στην περιοχή όπου είχαμε την τραγική απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής και τις μεγαλύτερες καταστροφές», καταλήγει ο Κώστας Λαγουβάρδος.