Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες σε Ρέθυμνο, Σητεία και Λέσβο – Θρήνος για τους τρεις νεκρούς πυροσβέστες

Ανεξέλεγκτες μαίνονται οι φωτιές σε Ρέθυμνο, Λέσβο και Σητεία την ώρα που η Πυροσβεστική υπηρεσία θρηνεί τον χαμό τριών πυροσβεστών που έπεσαν στο πεδίο της μάχης.

Μέρα πένθους η Τετάρτη 29 Ιουλίου για την Πυροσβεστική Υπηρεσία καθώς τρεις πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους στις μεγάλες φωτιές σε Ρέθυμνο και Λακωνία.

Στην φωτιά στο Ρέθυμνο δύο πυροσβέστες, ηλικίας 25 και 58 ετών, εγκλωβίστηκαν ενώ επιχειρούσαν στο πύρινο μέτωπο.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, εγκατέλειψαν το πυροσβεστικό όχημα, ωστόσο δεν κατάφεραν να απομακρυνθούν εγκαίρως.

Λίγες ώρες αργότερα, περίπου στις 7:30 το απόγευμα της Τετάρτης, εντοπίστηκε νεκρός και τρίτος πυροσβέστης στην περιοχή του Γυθείου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο θάνατός του αποδίδεται σε παθολογικά αίτια και σημειώθηκε εκτός της περιμέτρου της πυρκαγιάς.

Πυροσβέστες κινδύνεψαν και στη Σητεία καθώς στην προσπάθειά τους να απομακρυνθούν από πυροσβέστες οχήματα που άρπαξαν φωτιά, υπέστησαν ελαφρά εγκαύματα και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Λεπτό προς λεπτό όσα συνέβησαν στις μάχες με τις φλόγες

Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες στο Ρέθυμνο – Εκκενώσεις οικισμών και διαδώσεις

Ανεξέλεγκτη εξακολουθεί να μαίνεται η μεγάλη πυρκαγιά στο νότιο Ρέθυμνο, με τις αρχές να προχωρούν σε διαδοχικές εκκενώσεις οικισμών μέσω του 112, καθώς οι θυελλώδεις άνεμοι ωθούν το πύρινο μέτωπο προς κατοικημένες και παραθαλάσσιες περιοχές.

Νέο προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112 εστάλη λίγο μετά τα μεσάνυχτα για τη μεγάλη πυρκαγιά στο νότιο Ρέθυμνο.

Συγκεκριμένα, οι αρχές καλούν όσους βρίσκονται στην περιοχή των Λιγκρών να απομακρυνθούν άμεσα προς τον Αγκαλιανό και τις Κεραμές, ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣

🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Λίγκρες της Περιφερειακής Ενότητας #Ρεθύμνης

‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε προς #Αγαλιανός και #Κεραμές

‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών

ℹ️ https://t.co/epZaj71grH@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 29, 2026

Νέο μήνυμα μέσω του 112 εστάλη το βράδυ της Τετάρτης για τη μεγάλη πυρκαγιά που βρίσκεται σε εξέλιξη στο νότιο Ρέθυμνο.

Συγκεκριμένα, οι αρχές καλούν όσους βρίσκονται στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής να απομακρυνθούν άμεσα προς Αγκαλιανό και Κεραμές, ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

«Πάνω από 200 πυροσβέστες βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο πεδίο. Η νύχτα είναι δύσκολη, τα μέτωπα είναι πολλά και οι άνεμοι παραμένουν πολύ ισχυροί, δεν έχουν κοπάσει. Η ελπίδα μας είναι να πέσει ο άνεμος, ώστε αύριο με το πρώτο φως της ημέρας να μπορέσουν να επιχειρήσουν τα εναέρια μέσα και να συνδράμουν όπου χρειαστεί», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Κρήτης, Γιώργος Τσαπάκος, ο οποίος βρίσκεται στο μέτωπο της πυρκαγιάς.

Πυρκαγιά στην περιοχή Κρύα Βρύση στο Ρέθυμνο της Κρήτης, ισχυρές πυροσβεστικές επίγειες και εναέριες δυνάμεις επιχειρούν για την κατάσβεση της, Τετάρτη 29 Ιουλίου 2026 (ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ / EUROKINISSI)

Οι ισχυρές ριπές ανέμου μεταβάλλουν διαρκώς την πορεία της πυρκαγιάς, προκαλώντας συνεχείς αναζωπυρώσεις και δημιουργώντας νέα ενεργά μέτωπα.

Οι αρχές βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής και έχουν ενεργοποιήσει επανειλημμένα το 112 για την προληπτική απομάκρυνση κατοίκων και επισκεπτών. Μέχρι στιγμής έχουν εκκενωθεί οι οικισμοί Κρύα Βρύση, Σακτούρια, Μέλαμπες, Άγιος Γεώργιος, Άγιος Παύλος, Τριόπετρα, Ακούμια, καθώς και οι Ορνές και η Αγία Γαλήνη, με τους κατοίκους να μεταφέρονται σε ασφαλείς περιοχές.

Παράλληλα από το Λιμενικό Σώμα πραγματοποιήθηκε μεγάλη επιχείρηση απεγκλωβισμού από τη θάλασσα.

Συνολικά 31 άτομα απομακρύνθηκαν με ασφάλεια από την παραλία του Αγίου Παύλου και μεταφέρθηκαν στο Κλειστό Γυμναστήριο Μοιρών, όπου φιλοξενούνται μαζί με εκατοντάδες ακόμη κατοίκους και τουρίστες που εγκατέλειψαν τις εστίες και τα καταλύματά τους εξαιτίας της πυρκαγιάς.

Ιδιαίτερα κρίσιμη παραμένει η κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή της Αγίας Γαλήνης, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για να ανακόψουν την πορεία της φωτιάς προς τη Μεσαρά, ένα ενδεχόμενο που προκαλεί έντονη ανησυχία στους επιχειρησιακούς φορείς.

Η επιχείρηση κατάσβεσης συνεχίζεται με αμείωτη ένταση καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, με το βάρος να πέφτει αποκλειστικά στις επίγειες δυνάμεις. Οι ελπίδες στρέφονται πλέον στις πρώτες πρωινές ώρες, όταν, εφόσον το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες, αναμένεται να επανεκκινήσουν οι εναέριες ρίψεις.

Η τραγική απώλεια των δύο πυροσβεστών έχει προκαλέσει βαθιά συγκίνηση στην τοπική κοινωνία. Σε συλλυπητήριο μήνυμά του, ο δήμαρχος Αμαρίου, Παντελής Μουρτζανός, τονίζει ότι «η σημερινή ημέρα βυθίζει το Αμάρι στο πένθος και αφήνει τον τόπο μας φτωχότερο», χαρακτηρίζοντας τους δύο πυροσβέστες «ήρωες» που υπηρέτησαν το καθήκον τους μέχρι την τελευταία τους πνοή με θάρρος, αυταπάρνηση και αφοσίωση.

Δύσκολο βράδυ στο Πλωμάρι Λέσβου – Συνεχείς αναζωπυρώσεις

Ολονύχτια μάχη με τις συνεχείς αναζωπυρώσεις δίνουν πεζοπόρα τμήματα της Πυροσβεστικής και εθελοντές στην περιοχή του Πλωμαρίου, προκειμένου να περιορίσουν τη μεγάλη πυρκαγιά που μαίνεται από τις 2 το μεσημέρι, κατακαίγοντας δασικές και ελαιοκαλλιεργούμενες εκτάσεις.

Το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων δυσχεραίνουν οι ισχυροί άνεμοι, οι ριπές των οποίων κατά διαστήματα ξεπερνούν τα οκτώ μποφόρ, ενισχύοντας διαρκώς τις αναζωπυρώσεις.

Παράλληλα, σημαντικά προβλήματα προκαλούν η έλλειψη αγροτικών και δασικών δρόμων σε μεγάλο μέρος της πληγείσας περιοχής, καθώς και το ιδιαίτερα δύσβατο ανάγλυφο του εδάφους, που δυσκολεύουν την πρόσβαση των επίγειων δυνάμεων.

Με το πρώτο φως της ημέρας αναμένεται να επανέλθουν στη μάχη τα πυροσβεστικά αεροσκάφη και τα ελικόπτερα, με στόχο τον περιορισμό και την πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Πύρινο μέτωπο 4 χιλιομέτρων στη Σητεία

Δασική πυρκαγιά έχει ξεσπάσει και στις περιοχές Γούδουρας και Ασπρόλιθος της περιφερειακής ενότητας Λασιθίου.

Μήνυμα του 112 ζήτησε από τους πολίτες αν βρίσκονται στις περιοχές Γούδουρας και Ασπρόλιθο να απομακρυνθούν προς Μακρύ Γιαλό και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

Στο μεταξύ, ενισχύθηκαν οι δυνάμεις πυρόσβεσης που δρουν στη φωτιά της Αγίας Τριάδας στη Σητεία, με 48 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 12 πυροσβεστικά οχήματα. Στον αγώνα κατά της φωτιάς συνδράμουν υδροφόρες των ΟΤΑ.

Η φωτιά που εκτείνεται σε αγροτολιβαδικη, γεωργική και χαμηλή βλάστηση, πέρασε και από το εργοστάσιο της ΔΕΗ στον Αθερινόλακο, προκαλώντας μερικές καταστροφές σε εγκατάσταση.

Στο σημείο κάηκαν δύο οχήματα της Πυροσβεστικής ενώ δύο πυροσβέστες υπέστησαν ελαφρά εγκαύματα σε πρόσωπο και χέρια, μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο και δεν κινδυνεύει η ζωή τους.

Η φωτιά έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο μέτωπο και πάνω από αυτό, σε μια απόσταση περίπου 4 χιλιομέτρων, είναι το χωριό Αγία Τριάδα ενώ σε αποστάσεις τριών χιλιομέτρων βρίσκονται και κάποιοι οικισμοί.

Οι άνεμοι που πνέουν στην περιοχή είναι πολύ ισχυροί, με πολύ δυνατές ριπές αέρα.