ΟΠΕΚΕΠΕ: Βουλευτές και στελέχη του Οργανισμού ενώπιον των Ευρωπαίων Εισαγγελέων για τις παράνομες επιδοτήσεις

Ώρα εξηγήσεων για τους βουλευτές και τα στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ αναφορικά με το σκάνδαλο γύρω από τα πεπραγμένα του Οργανισμού στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Αρχής γενομένης από σήμερα (21.05.2026), οι 50 συνολικά ελεγχόμενοι για σειρά αδικημάτων, όπως απιστία και ηθική αυτουργία σε απιστία, κατά περίπτωση, αναμένεται να περάσουν το κατώφλι της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για ανωμοτί εξηγήσεις στους δύο Εισαγγελείς που χειρίστηκαν την τρίτη κατά σειρά δικογραφία για τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλοι- και οι 50- έχουν λάβει κλήσεις από την Πόπη Παπανδρέου και τον Διονύση Μουζάκη για σήμερα (21.05.2026) και αύριο. Προηγούνται τα μη πολιτικά πρόσωπα που ελέγχονται για απιστία, όπως ο πρώην Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, την επίμαχη περίοδο 2021, Δημήτρης Μελάς και πρώην και νυν στελέχη του Οργανισμού. Κάποιοι εξ΄αυτών καλούνται να δώσουν ανωμοτί εξηγήσεις για κακούργημα, δηλαδή για απάτη που ξεπερνά τις 120 χιλιάδες ευρώ, ενώ άλλοι για πλημμέλημα.

Για την Παρασκευή (22.05.2026) τη σκυτάλη παίρνουν οι 11 βουλευτές, που περιλαμβάνονται στην ογκώδη δικογραφία και των οποίων η ασυλία ήρθη πριν από λίγες εβδομάδες από τη Βουλή. Πρόκειται για τους Κώστα Τσιάρα, Νότη Μηταράκη, Κατερίνα Παπακώστα, Κώστα Αχ. Καραμανλή, Κώστα Σκρέκα, Δημήτρη Βαρτζόπουλο, Γιάννη Κεφαλογιάννη, Θεόφιλο Λεονταρίδη, Βασίλη Βασιλειάδη, Μάξιμο Σενετάκη και Χρήστο Μπουκώρο. Όλοι τους κατά περίπτωση θεωρούνται ύποπτοι τέλεσης αξιοποίνων πράξεων όπως ηθική αυτουργία σε απιστία σε βαθμό πλημμελήματος. Μόνον οι δύο εκ των έντεκα και συγκεκριμένα ο Κώστας Αχιλ. Καραμανλής και η Κατερίνα Παπακώστα ελέγχονται για κακούργημα, με δεδομένο ότι η φερόμενη απάτη ξεπερνά τις 120 χιλιάδες ευρώ.

Μαζί με τους 11 νυν βουλευτές, ανωμοτί εξηγήσεις για τα ίδια αδικήματα αναμένεται να δώσουν και πέντε πρώην «γαλάζιοι» βουλευτές, οι οποίοι επίσης έχουν κληθεί αυτό το διήμερο από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από τους βουλευτές πολύ λίγοι είναι αυτοί που αναμένεται να παραστούν αυτοπροσώπως ενώπιον των δύο εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων, με την πλειοψηφία να επιλέγει να εκπροσωπηθεί από τους συνηγόρους τους. Ανάμεσα σε αυτούς που αναμένεται το πρωί της Παρασκευής να περάσουν το κατώφλι της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας είναι ο Νότης Μηταράκης και ο Κώστας Τσιάρας, οι οποίοι μάλιστα διαμηνύουν ότι σκοπεύουν να παρέχουν εξηγήσεις την ίδια ημέρα. Οι περισσότεροι αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία για μεταγενέστερη ημερομηνία.

Μετά την ολοκλήρωση του κύκλου των ανωμοτί εξηγήσεων των 50 προσώπων, οι δύο Εισαγγελείς θα κληθούν να αξιολογήσουν το αποδεικτικό υλικό και να αποφασίσουν αν θα ασκήσουν διώξεις και σε βάρος ποιων προσώπων.

Υπενθυμίζεται ότι η δικογραφία που αφορά στους βουλευτές της ΝΔ Χαράλαμπο Αθανασίου και Τάσο Χατζηβασιλείου για το πλημμέλημα της ηθικής αυτουργίας σε παράβαση καθήκοντος αξιολογείται από την τακτική δικαιοσύνη και συγκεκριμένα την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών για το αν θα σταλεί στη Βουλή για άρση ασυλίας, καθώς το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

