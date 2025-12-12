ΟΠΕΚΕΠΕ: Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση του FBI στην Κρήτη – 14 προσαγωγές για παράνομες επιδοτήσεις

Σε 14 προσαγωγές προχώρησε η αστυνομία το πρωί της Παρασκευής (12.12.2025) στην Κρήτη με φόντο τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση είναι σε εξέλιξη από νωρίς το πρωί, σε διάφορες περιοχές της Κρήτης, από στελέχη της ΔΑΟΕ, για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στόχος της αστυνομίας είναι να εξαρθρωθεί η εγκληματική οργάνωση που έκανε απάτες παίρνοντας ενισχύσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μέσω ψεύτικων δηλώσεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, οι αστυνομικοί έχουν κάνει έρευνες σε διάφορα σπίτια ύποπτων προχωρώντας στις 14 προσαγωγές.