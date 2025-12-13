ΟΠΕΚΕΠΕ: Οι παράνομες επιδοτήσεις 1,7 εκατ. ευρώ και οι 15 συλλήψεις – Ο «εγκέφαλος» του κυκλώματος δήλωνε χωράφια ακόμα και νεκρών

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το ελληνικό FBI συνέλαβε στο Ηράκλειο Κρήτης 15 αγρότες, μέλη κυκλώματος που έχει αποκομίσει ποσά που φθάνουν τα 1,7 εκατομμύρια ευρώ από παράνομες επιδοτήσεις.

Το ποσό των 1,7 εκ. ευρώ από «μαϊμού» επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ φέρεται ότι κατάφεραν να αποκομίσουν 42 μέλη κυκλώματος μέσα σε διάστημα 6 ετών, από το 2019 έως και το 2025.

Το ελληνικό FBI μετά από συντονισμένη επιχείρηση κατάφερε να εντοπίσει και να συλλάβει 15 μέλη του κυκλώματος στο Ηράκλειο της Κρήτης, ανάμεσά τους αγροτοσυνδικαλιστή δικηγόρο και λογιστή.

«Είναι τόσες πολλές οι παράλληλες έρευνες και κατ’ οίκον έρευνες που γίνονται σε χώρους διαμονής, δραστηριοποίησης, αποθήκες κ.τ.λ. των ανθρώπων που είναι πάνω που θεωρώ δικονομικά απίθανο να τελειώσει απόψε το βράδυ (σ.σ. 12.12.2025) η δικογραφία», ανέφερε ο συνήγορος υπεράσπισης των κατηγορουμένων, Γιώργος Κοκοσάλης.

Αρχηγός της οργάνωσης φέρεται ότι είναι ο γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής και πρόεδρος της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, Μύρων Χιλετζάκης.

Ο «εγκέφαλος» του κυκλώματος δήλωνε χωράφια ακόμα και νεκρών για να παίρνει παράνομες επιδοτήσεις.

Κομβικό ρόλο στη δομή της οργάνωσης φέρεται ότι είχαν ο λογιστής Ηρακλείου, Γιώργος Λαμπράκης, λογιστής και του συνεταιρισμού, αλλά και η σύζυγός του, δικηγόρος Χρυσάνθη Κουτάντου.

Οι κουμπαριές, τα κομματικά στελέχη και το πάρτι των επιδοτήσεων έβαλαν «φωτιά» στην πολιτική αντιπαράθεση.

Την ίδια ώρα, ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ, Ανδρέας Σπυρόπουλος ζητά τη διαγραφή του Γιώργου Λαμπράκη, κουμπάρου του Νίκου Ανδρουλάκη, και τον παραπέμπει στα αρμόδια όργανα.

Πάρτι με τις επιδοτήσεις

Ο φερόμενος εγκέφαλος, είναι ο άνθρωπος που το 2016 βρήκε στον λογαριασμό από τον ΟΠΕΚΕΠΕ επιδότηση 200 εκατομμύρια ευρώ.

Σήμερα κατηγορείται ότι στο κόλπο των επιδοτήσεων είχε βάλει και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας του, μέχρι και την πεθερά του.

Μάλιστα, αναφέρθηκε ότι ο αρχηγός ήταν ένας από τους αγροτοσυνδικαλιστές που σχεδίαζαν την προηγούμενη εβδομάδα να συναντηθούν με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη.

Η συντονιστική επιτροπή των Κρητικών αγροτών, πάντως, δηλώνει πως ουδέποτε ο συγκεκριμένος είχε συμπεριληφθεί στην αποστολή τους.

Οι 15 συλληφθέντες κρατούνται στο αστυνομικό μέγαρο Ηρακλείου, για τη νέα υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και αναμένεται τις επόμενες ώρες – ίσως και μέσα στη νύχτα – να γίνει η μεταγωγή τους στην Αθήνα.

Το Σάββατο (13.12.2025), οι συλληφθέντες αναμένεται να παρουσιαστούν στην Ευρωπαία Εισαγγελέα στην Αθήνα.