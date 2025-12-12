ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο «εγκέφαλος» της οργάνωσης είχε βάλει στο κόλπο και την πεθερά του – Δήλωναν χωράφια πεθαμένων

Σε 15 άτομα στην Κρήτη έχουν περάσει -μέχρι στιγμής- χειροπέδες οι άνδρες του ελληνικού FBI καθώς φέρονται να έπαιρναν παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αποκομίζοντας 1,7 εκατ. ευρώ.

Η αστυνομική επιχείρηση της ΕΛΑΣ στην Κρήτη που ξεκίνησε το πρωί της Παρασκευής (12.12.2025) βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη ώστε να εξαρθρωθεί η εγκληματική οργάνωση που έπαιρνε παράνομα τις επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι κατηγορούμενοι είναι 42. Οι συγκεκριμένοι 15 που έχουν ήδη συλληφθεί, κατέθεσαν ακόμα και φέτος αίτηση για να πάρουν επιδότηση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δηλώνοντας χωράφια πεθαμένων.

Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι και γνωστός αρχισυνδικαλιστής και πρόεδρος αγροτικού συνεταιρισμού ο οποίος φέρεται να είχε τον ρόλο του αρχηγού στο κύκλωμα που λάμβανε με πλαστές αιτήσεις επιδοτήσεις από το 2019 έως και σήμερα.

Στο κόλπο, ο φερόμενος ως αρχηγός είχε βάλει και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς του καθώς επιδοτήσεις έπαιρνε ακόμα και η πεθερά του.

Μεταξύ των συλληφθέντων είναι αρκετοί αγρότες, μία δικηγόρος και ένας λογιστής οι οποίοι μάλιστα είναι και ζευγάρι.