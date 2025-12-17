ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην Ευελπίδων για να απολογηθούν οι κατηγορούμενοι για τις παράνομες επιδοτήσεις – Δείτε βίντεο

Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, προκειμένου να απολογηθούν, οδηγήθηκαν το πρωί της Τρίτης (17.12.2025) οι κατηγορούμενοι που συνελήφθησαν στην Κρήτη για το κύκλωμα για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Πρόκειται για τη δεύτερη ομάδα κατηγορούμενων, καθώς χθες προηγήθηκε η απολογία των 7 πρώτων συλληφθέντων για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σήμερα ωστόσο αναμένεται να απολογηθούν, μεταξύ άλλων, η σύζυγος και η αδερφή του Μύρωνα Χιλετζάκη και η σύζυγος του λογιστή Γιώργου Λαμπράκη.

Μετά την απολογία της πρώτης ομάδας κατηγορουμένων, αποφασίστηκε όλοι να αφεθούν ελεύθεροι περιοριστικούς όρους,

Σε κάποιους από αυτούς επιβλήθηκε ο όρος καταβολής εγγύησης.

Κάποιοι από τους συλληφθέντες ισχυρίστηκαν χθες πως δεν γνώριζαν τι ακριβώς γίνονταν καθώς λόγο ηλικίας δεν έχουν σχέση με την τεχνολογία.

Την Πέμπτη απολογούνται ο Μύρωνας Χιλετζάκης, φερόμενος ως εγκέφαλος της εγκληματικής οργάνωσης και ο Γιώργος Λαμπράκης, Πρόεδρος Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών του Ηρακλείου και κουμπάρος του αρχηγού του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη.