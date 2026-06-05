Απολογήθηκαν χωρίς να ζητήσουν προθεσμία οι 2 από τους 14 κατηγορούμενους για συμμετοχή στο νέο κύκλωμα εικονικών δηλώσεων και απάτης στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Πρόκειται για δύο υπερήλικες, τον 86χρονο και την 81χρονη σύζυγό του, γονείς του φερόμενου ως αρχηγού του κυκλώματος από τη Δυτική Μακεδονία, που εμπλέκονται στην απάτη με τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Κατά την απολογία τους οι δύο αρνήθηκαν τις κατηγορίες. Με σύμφωνη γνώμη Ευρωπαίου ανακριτή και Ευρωπαίας εισαγγελέα αφέθηκαν ελεύθεροι με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από την χώρα και καταβολή εγγύησης 10.000 ευρώ στον καθένα.

Οι υπόλοιποι 12 κατηγορούμενοι θα απολογηθούν τη Δευτέρα 08.06.2026, ενώ όπως όλα δείχνουν δεν αποκλείεται να υπάρξουν και άλλες συλλήψεις για την υπόθεση.

Είναι αντιμέτωποι κατά περίπτωση με τα κακουργήματα της διεύθυνσης, ένταξης και συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, απάτης σχετικής με επιχορηγήσεις σε βάρος της ΕΕ και του ελληνικού δημοσίου άνω των 120 χιλιάδων ευρώ και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

To άρθρο ΟΠΕΚΕΠΕ στη Δυτική Μακεδονία: Απολογήθηκαν οι γονείς του φερόμενου ως αρχηγού – Αφέθηκαν ελεύθεροι με όρους και εγγύηση δημοσιεύτηκε στο NewsIT .

Πηγή newsit.gr