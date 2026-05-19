Οσμή αερίου στην Αττική: Οι πιθανές πηγές της μυστηριώδους μυρωδιάς – Τα μέχρι τώρα δεδομένα

Έντονη ανησυχία έχει προκληθεί στην Αττική μετά τις αναφορές πολιτών για χαρακτηριστική οσμή αερίου που έγινε αισθητή σε διάφορες περιοχές του λεκανοπεδίου την Τρίτη (19/05/2026), με την αιτία να παραμένει ακόμη άγνωστη.

Σύμφωνα με τα πρώτα δεδομένα και τις μετρήσεις που εξετάζονται για την οσμή αερίου στην Αττική, δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής ενδείξεις που να παραπέμπουν σε διαρροή φυσικού αερίου ή σε κάποιο σοβαρό τεχνικό συμβάν στο δίκτυο.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική οι έρευνες και οι έλεγχοι του Πυροσβεστικού Σώματος, έχουν ολοκληρωθεί, ενώ σύμφωνα με ανακοίνωση το μεσημέρι, του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, σε επικοινωνία με τον ΔΕΣΦΑ, δεν διαπιστώθηκε μέχρι στιγμής διαρροή ή άλλη βλάβη στις εγκαταστάσεις της Ρεβυθούσας.

Παράλληλα, εξετάζονται και εναλλακτικά σενάρια για την προέλευση της οσμής, όπως μεταφορά αερίων μέσω των μετεωρολογικών συνθηκών ή άλλες φυσικές ή ανθρωπογενείς πηγές, χωρίς όμως να υπάρχει ακόμη επίσημο συμπέρασμα.

Οι αρχές τονίζουν ότι η κατάσταση παρακολουθείται στενά και ότι δεν υπάρχει μέχρι στιγμής λόγος ανησυχίας για τη δημόσια ασφάλεια.

Για το περίεργο αυτό θέμα αναφέρεται με ανάρτησή του ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς.

Ο πρώην διευθυντής της ΕΜΥ σε ανάρτηση στο Χ αναφέρει μερικά σενάρια για την προέλευση της έντονης μυρωδιάς που προκάλεσε αναστάτωση στα νότια προάστια της Αττικής.

ΟΣΜΗ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ

Η έντονη οσμή που έγινε αισθητή σε περιοχές της Αττικής, όπως η Νέα Σμύρνη, το παραλιακό μέτωπο και το κέντρο της Αθήνας, προκάλεσε ανησυχία στους πολίτες και κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών. Από τους μέχρι τώρα ελέγχους δεν προκύπτει διαρροή φυσικού… pic.twitter.com/nOKJ0HhT21 — Theodoros Kolydas (@KolydasT) May 19, 2026

Από τους μέχρι τώρα ελέγχους δεν προκύπτει διαρροή φυσικού αερίου, γεγονός που στρέφει την έρευνα σε άλλες πιθανές πηγές. Η προκαταρκτική ανάλυση με οπισθοτροχιές HYSPLIT δείχνει ότι οι αέριες μάζες που έφτασαν στις περιοχές όπου αναφέρθηκε η οσμή είχαν προηγουμένως κινηθεί από νότιο–νοτιοανατολικό θαλάσσιο ή παράκτιο τομέα.

Το στοιχείο αυτό καθιστά μετεωρολογικά συμβατή μια θαλάσσια ή παράκτια προέλευση, χωρίς όμως να αποδεικνύει την ακριβή αιτία.

Πιθανές πηγές που πρέπει να διερευνηθούν είναι λιμενικές ή ναυτιλιακές δραστηριότητες, καύσιμα, λύματα, οργανική αποσύνθεση ή φυτοπλαγκτόν.

Για ασφαλές συμπέρασμα απαιτούνται χημικές μετρήσεις πεδίου και διασταύρωση με τα μετεωρολογικά δεδομένα».

Το χρονικό

Λίγο πριν τις 12:00 το μεσημέρι, έντονη και δυσάρεστη οσμή άρχισε να γίνεται αισθητή σε πολλές περιοχές της Αττικής, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους.

Από τις 11:40 το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων είχε ήδη δεχθεί πολλαπλές κλήσεις για μυρωδιά που έμοιαζε με υγραέριο σε διάφορα σημεία του λεκανοπεδίου.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες πραγματοποίησαν ελέγχους στα σημεία από όπου προέρχονταν οι αναφορές, χωρίς όμως αρχικά να εντοπιστεί η πηγή του φαινομένου.

Σύμφωνα με μαρτυρίες πολιτών, η οσμή ήταν αισθητή σε μεγάλη γεωγραφική έκταση, από το Λαγονήσι έως τη Δραπετσώνα και από τη Γλυφάδα μέχρι τη Νέα Σμύρνη, την Καλλιθέα και τον Άγιο Δημήτριο, ενώ αναφορές υπήρξαν και σε άλλες περιοχές του λεκανοπεδίου.

Ο δήμαρχος Αγίου Δημητρίου, Στέλιος Μαμαλάκης, ανέφερε στην ΕΡΤ ότι η οσμή έγινε ιδιαίτερα έντονη αργότερα μέσα στην ημέρα, γεγονός που προκάλεσε άμεση κινητοποίηση των δημοτικών αρχών. Για προληπτικούς λόγους πραγματοποιήθηκε εκκένωση του δημαρχείου, ενώ δόθηκε σύσταση προς τα σχολεία να εξετάσουν κατά περίπτωση το ενδεχόμενο εκκένωσης.

Παράλληλα, αρκετοί δήμοι συνέστησαν στους πολίτες να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους με κλειστά παράθυρα, μέχρι να υπάρξει σαφής εικόνα για την προέλευση της οσμής.

Καμία ένδειξη αυξημένων ρύπων – Συνεχίζονται οι έλεγχοι

Δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής ενδείξεις αυξημένων ρύπων, σύμφωνα με τα δεδομένα από τους σταθερούς μετρητές, όπως αναφέρει το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Οι μετρήσεις δεν δείχνουν κάποια επιβάρυνση της ατμόσφαιρας, πέρα από την αναφερόμενη δυσάρεστη οσμή που έγινε αισθητή σε πολλές περιοχές του λεκανοπεδίου.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί διαρροή ή κάποια βλάβη στις εγκαταστάσεις της Ρεβυθούσας ή σε άλλο σημείο του δικτύου φυσικού αερίου, ενώ οι έλεγχοι συνεχίζονται με τη συμμετοχή των αρμόδιων φορέων.

Σε επιφυλακή το Λιμενικό Σώμα

Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής έχει τεθεί το Λιμενικό Σώμα, με εντολή για εντατικοποίηση των περιπολιών στον Σαρωνικό, μετά τις αναφορές για έντονη οσμή αερίου, κυρίως στα νότια προάστια της Αττικής.

Μέχρι στιγμής δεν έχει καταγραφεί κανένα ύποπτο περιστατικό ούτε ενδείξεις θαλάσσιας ρύπανσης ή άλλου συμβάντος που να σχετίζεται με το φαινόμενο.

Οι έλεγχοι σε θαλάσσιες περιοχές και κρίσιμες ενεργειακές εγκαταστάσεις συνεχίζονται προληπτικά, χωρίς να έχει εντοπιστεί κάτι ανησυχητικό.

Παράλληλα, οι αρμόδιες αρχές βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με τη ΔΕΠΑ και άλλους φορείς, προκειμένου να διερευνηθεί αν η οσμή οφείλεται σε τεχνική, περιβαλλοντική ή άλλη αιτία.