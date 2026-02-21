Ουρές χιλιομέτρων και ταλαιπωρία στην Αθηνών – Λαμίας: Εικόνες από ψηλά

Οι εικόνες από drone που δημοσιεύει το LamiaReport, το βράδυ της Παρασκευής (20/2/26) φανερώνουν το μέγεθος του προβλήματος που έχει δημιουργηθεί στην κυκλοφορία, στην Αθηνών – Λαμίας…

Οι εκδρομείς του τριημέρου χρειάζεται να κάνουν πολλή υπομονή από το «90» μέχρι το Ακραίφνιο, στη Αθηνών – Λαμίας.

Τα έργα που γίνονται στην περιοχή, σε συνδυασμό με τον μεγάλο όγκο των οχημάτων εξαιτίας του τριημέρου, δημιούργησαν μεγάλο κυκλοφοριακό πρόβλημα.



Σύμφωνα με το LamiaReport η καρδιά του προβλήματος βρίσκεται στο ύψος της γέφυρας του Ακραιφνίου, καθώς εκεί, η κίνηση των οχημάτων γίνεται μόνο από μία λωρίδα κυκλοφορίας. Κάπως έτσι, δημιουργήθηκε η ουρά χιλιομέτρων που καταγράφεται στις εικόνες.