Ο Αιγύπτιος πήρε 500 ευρώ και θα έπαιρνε ακόμη 2.000 ευρώ μετά το χτύπημα με τη χειροβομβίδα κοντά στο σπίτι του Ντογιάκου – Αναζητείται και τέταρτο άτομο

Στην ταυτοποίηση ενός τέταρτου προσώπου, το οποίο εκτιμάται ότι βρίσκεται πίσω από τον σχεδιασμό της επίθεσης με χειροβομβίδα κοντά στο σπίτι που μένει ο Ισίδωρος Ντογιάκος επικεντρώνονται οι έρευνες της Αστυνομίας.

Οι αστυνομικοί θεωρούν ότι πρόκειται για τον άνθρωπο που έδωσε την εντολή στον 31χρονο Αιγύπτιο κρατούμενο των φυλακών Διαβατών να οργανώσει την επίθεση με χειροβομβίδα κοντά στο σπίτι που μένει ο Ισίδωρος Ντογιάκος.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στη λίστα των πιθανών στόχων περιλαμβάνονταν ένας δικαστικός λειτουργός, ένας αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας, δύο δημοσιογράφοι και ένας σωφρονιστικός υπάλληλος.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο φερόμενος ως ηθικός αυτουργός είναι επίσης κρατούμενος και φέρεται να είχε προσωπικές αντιπαραθέσεις ή εμμονές με τα πρόσωπα που είχε στοχοποιήσει, επιδιώκοντας εκδίκηση για διαφορετικούς λόγους.

Ο Αιγύπτιος θα έπαιρνε 2.500 ευρώ για το χτύπημα

Οι Αρχές εκτιμούν ότι ο συγκεκριμένος κρατούμενος επικοινώνησε με τον 31χρονο Αιγύπτιο στις φυλακές Διαβατών, ο οποίος στη συνέχεια φέρεται να στρατολόγησε έναν 30χρονο ομοεθνή του για να πραγματοποιήσει την επίθεση.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, ο 30χρονος είχε συμφωνήσει να λάβει συνολικά 2.500 ευρώ για την εκτέλεση του χτυπήματος. Από αυτά, φέρεται να είχε εισπράξει προκαταβολικά 500 ευρώ, ενώ τα υπόλοιπα 2.000 ευρώ θα καταβάλλονταν μετά την ολοκλήρωση της επίθεσης.

Οι ερευνητές εξετάζουν τα ευρήματα από το κινητό τηλέφωνο του 30χρονου, όπου εντοπίστηκαν ηχητικά μηνύματα, φωτογραφίες και στίγματα από χάρτες που φέρεται να του είχε αποστείλει ο 31χρονος κρατούμενος. Η ανάλυση των δεδομένων δείχνει ότι η πρώτη επικοινωνία μεταξύ των δύο πραγματοποιήθηκε στις 21 Ιουλίου.

Σύμφωνα με την έρευνα, ο 31χρονος είχε ζητήσει η επίθεση να γίνει είτε με πυροβόλο όπλο είτε με χειροβομβίδα, παρέχοντας παράλληλα πληροφορίες για τους στόχους και τις κινήσεις τους. Παράλληλα, φέρεται να είχε δώσει εντολή και για εμπρηστική επίθεση σε κατάστημα καφέ στην Καλλιθέα, σχέδιο που τελικά δεν υλοποιήθηκε.Το ραντεβού στη Γλυφάδα και η επέμβαση της αστυνομίας

Η συνάντηση του 30χρονου με έναν 27χρονο Έλληνα, ο οποίος θεωρείται ο προμηθευτής της χειροβομβίδας, οργανώθηκε, σύμφωνα με την έρευνα, κατόπιν οδηγιών του 31χρονου κρατούμενου. Το ραντεβού πραγματοποιήθηκε σε πλατεία της Γλυφάδας, όπου αστυνομικοί του ελληνικού FBI παρακολουθούσαν διακριτικά τον 30χρονο, έπειτα από ανώνυμη πληροφορία που είχε φτάσει στο Τμήμα Δίωξης Παράνομης Διακίνησης και Εμπορίας Αντικειμένων.

Οι αστυνομικοί παρακολούθησαν τις κινήσεις του από την Κηφισιά έως τη Γλυφάδα και επενέβησαν τη στιγμή που παραλάμβανε ένα αντικείμενο που έμοιαζε με χάρτινο ποτήρι.Στο εσωτερικό του βρισκόταν κρυμμένη λειτουργική χειροβομβίδα αμυντικού τύπου, ασφαλισμένη με δεματικό καλωδίων. Αμέσως μετά την παραλαβή της, οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του 30χρονου, αποτρέποντας την πραγματοποίηση της επίθεσης.

Αναζητείται ο 27χρονος

Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται πλέον ο 27χρονος Έλληνας, ο οποίος αναζητείται από την ΕΛΑΣ και θεωρείται ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στον έγκλειστο Αιγύπτιο και τον φερόμενο ως φυσικό αυτουργό. Οι Αρχές εκτιμούν ότι ήταν εκείνος που παρέδωσε τόσο τη χειροβομβίδα όσο και περίπου 400 ευρώ στον 30χρονο λίγο πριν από τη σύλληψή του.

Ο 27χρονος είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις διωκτικές αρχές, καθώς πριν από δύο χρόνια είχε συλληφθεί ως μέλος εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών και είχε αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Η σύλληψή του θεωρείται κομβικής σημασίας, καθώς οι ερευνητές εκτιμούν ότι μπορεί να οδηγήσει τόσο στην προέλευση της χειροβομβίδας όσο και στην ταυτότητα του προσώπου που φέρεται να έδωσε την τελική εντολή.

Έρευνα στο κελί του 31χρονου

Μετά τις εξελίξεις, πραγματοποιήθηκε έρευνα στο κελί του 31χρονου στις φυλακές Διαβατών, όπου εντοπίστηκε κινητό τηλέφωνο που φέρεται να χρησιμοποιούσε για τις επικοινωνίες του.

Ο 31χρονος εκτίει ποινή από το 2017 για ανθρωποκτονία, ενώ έχει καταδικαστεί και για ληστείες και άλλα σοβαρά αδικήματα. Παράλληλα, σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε χώρους που χρησιμοποιούσαν πρόσωπα του περιβάλλοντός του, κατασχέθηκαν ένα περίστροφο με πέντε φυσίγγια, χρηματοκιβώτιο, 4.410 ευρώ σε μετρητά, δύο κινητά τηλέφωνα, πλήθος καρτών τηλεφωνικών συνδέσεων, καθώς και ρουχισμός και άλλα αντικείμενα που εξετάζονται στα εγκληματολογικά εργαστήρια.