Ο Βαρθολομαίος στο «Ιωνικό Κέντρο», παρών και ο Ιερώνυμος στο συγκινητικό φινάλε της πατριαρχικής επίσκεψης στην Ελλάδα

Την επίσημη παρουσία του στην Ελλάδα ολοκλήρωσε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος στην Παρασκευή (08.05.2026) με μία επίσκεψη στο «Ιωνικό Κέντρο» της Νέας Ιωνίας. Το παρών έδωσε και ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος.

Συνοδευόμενος από τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο, τον αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, καθώς και εκπροσώπους της πολιτικής ηγεσίας από την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος ξεναγήθηκε από τον Μητροπολίτη Γαβριήλ στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις που αναδεικνύουν τη Μικρασιατική παράδοση.

​Η εκδήλωση απέκτησε ιδιαίτερη ανθρωπιστική χροιά όταν ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός τίμησε τον Παναγιώτατο για το πολυδιάστατο έργο του.

Ο κύριος Βαρθολομαίος είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει σε θερμό κλίμα με το προσωπικό και τους εθελοντές της οργάνωσης.

Η πιο αυθόρμητη στιγμή της επίσκεψης ήταν η «γνωριμία» του με τα σκυλιά-συνοδούς του Ερυθρού Σταυρού, τα οποία χαιρέτησε με έκδηλη στοργή.

​Εκατοντάδες κληρικοί και πολίτες κατέκλυσαν τον χώρο, χειροκροτώντας τον Προκαθήμενο της Ορθοδοξίας, ο οποίος εξέφρασε τον θαυμασμό του για το οραματικό αυτό έργο.

Το Ιωνικό Κέντρο αποτελεί πλέον έναν ζωντανό «πνεύμονα» πολιτισμού και διαλόγου, διασώζοντας την ανεξίτηλη μνήμη των αλησμόνητων πατρίδων στην «καρδιά» της Αθήνας.