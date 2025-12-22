«Ο Γιώργος Μαζωνάκης» είναι το θύμα της υπόθεσης, λέει ο δικηγόρος του – «Δεν υπάρχει καμία δεύτερη καταγγελία και δεν ξέρουμε αν θα υπάρξει»

Ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη, Χαράλαμπος Λυκούδης, μίλησε στην εκπομπή Το Πρωινό το πρωί της Δευτέρας 22.12.2025 σχετικά με την μήνυση που έχει κατατεθεί σε βάρος του τραγουδιστή.

Ξεκινώντας την κουβέντα ο Χαράλαμπος Λυκούδης, αναφέρθηκε στον Γιώργο Λιάγκα που είχε πει νωρίτερα ότι «είμαστε με το θύμα» και τόνισε ότι «το θύμα σε αυτή την περίπτωση είναι ο Γιώργος Μαζωνάκης»

Στη συνέχεια ένταση επικράτησε στον αέρα της εκπομπής, όταν ο δικηγόρος είπε ότι στην εκπομπή ακούστηκε ότι αναμένεται ότι θα κατατεθεί μία ακόμη μήνυση σχετικά με τον τραγουδιστή και μάλιστα κακουργηματικού χαρακτήρα, με τον Χαράλαμπο Λυκούδη να τονίζει ότι όταν λέγονται τέτοια πράγματα, μένουν εντυπώσεις στο κοινό.

«Δεν υπάρχει καμία δεύτερη καταγγελία, δεν ξέρουμε αν θα υπάρξει και δεν ξέρουμε και τη σκοπιμότητά της. Αν θα υπάρξει, θα δούμε τι λέει και τότε θα τη συζητήσουμε», επεσήμανε ο δικηγόρος.

«Το κύμα συμπαράστασης στον Γιώργο Μαζωνάκη είναι συγκλονιστικό» είπε ο δικηγόρος του τραγουδιστή ο οποίος τόνισε μεταξύ άλλων ότι «όλοι οι μεγάλοι επιχειρηματίες έχουν εκφράσει τη συμπαράστασή τους στον κ. Μαζωνάκη».

Ο δικηγόρος είπε ακόμη ότι με τον καταγγέλοντα ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε τη σχέση που έχει με όλους τους συνεργάτες του. Κατηγορούν τον Γιώργο ότι είπε τι; «Έλα μετά από εδώ στο σπίτι μου και ότι του είπε τη λέξη εδώ θα “αγαπηθούμε”. Ακόμη και αν είναι έτσι όπως τα λέει ο καταγγέλων και ο Γιώργος Μαζωνάκης τα έκανε αυτά, πράγμα που εμείς αρνούμαστε, τι συνέπειες είχε η άρνησή του; Επηρέασε να προσληφθεί;» διερωτάται ακόμη ο δικηγόρος που επισημαίνει ότι η συνεργασία και οι συναυλίες στην Κύπρο συνεχίστηκαν κανονικά.