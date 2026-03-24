Ο Γιώργος Τσαγκαράκης αφέθηκε ελεύθερος με αυστηρούς περιοριστικούς όρους – Του επιβλήθηκε και εγγύηση 50.000 ευρώ

Ελεύθερος αφέθηκε μετά την απολογία του αλλά με αυστηρούς περιοριστικούς όρους, ο Γιώργος Τσαγκαράκης την Τρίτη (24.03.2026).

Σε βάρος του γνωστού γκαλερίστα, Γιώργου Τσαγκαράκη, επιβλήθηκε η εμφάνιση στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του μια φορά τον μήνα, απαγόρευση εξόδου από την χώρα, καταβολή εγγύησης 50.000 ευρώ και απαγόρευση πώλησης κατοχής αγοράς διάθεσης αρχαιοτήτων.

Η ενασχόληση με τους πίνακες επιτρέπεται μόνο με πιστοποιητικό γνησιότητας.

Κατά την απολογία του, ο 63χρονος αρνήθηκε τις κατηγορίες που του αποδίδονταν, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για παλαιά αντικείμενα που βρίσκονταν για δεκαετίες στις αποθήκες της οικογένειάς του. «Αρνούμαι τις κατηγορίες. Ουδέποτε εξαπατήθηκε κανείς, ούτε υπήρξε πρόθεση να πουληθεί πλαστό έργο τέχνης, παρατημένα εδώ και δεκαετίες», φέρεται να ανέφερε.

Ο Γιώργος Τσαγκαράκης στη συνέχεια της απολογίας του, αμφισβήτησε τη διαδικασία ελέγχου συγκεκριμένων έργων. «Η εξέταση έγινε μέσα σε λιγότερο από μισή ώρα από υπάλληλο πινακοθήκης, κάτι πρακτικά αδύνατο», υποστήριξε.

Ο γκαλερίστας επικαλέστηκε επίσης τα 35 χρόνια που δραστηριοποιείται στον χώρο της τέχνης, αναφέροντας ότι τα οικονομικά του στοιχεία είναι απολύτως δικαιολογημένα. «Έχω τρία διαφορετικά καταστήματα και διασύρομαι στα κανάλια λόγω της επιτυχίας μου», φέρεται να είπε.

Επέμεινε δε ότι «το Ευαγγέλιο το έλαβα από ιδιώτη αλλοδαπό στέλεχος εταιρείας και προσκόμισα σχετικά έγγραφα. Σας καλώ να τα διερευνήσετε. Κάλεσα ο ίδιος την αρχαιολογία προκειμένου να ελεγχθεί».

Μάλιστα, και η συγκατηγορούμενη του Γιώργου Τσαγκαράκη, υπάλληλος της γκαλερί που επίσης είχε συλληφθεί για την υπόθεση, αφέθηκε ελεύθερη χωρίς όρους.