Ο Δημήτρης Κουφοντίνας σπάει τη σιωπή του: Η στρατολόγηση στην 17 Νοέμβρη και η χαμένη ευκαιρία να συλληφθεί το 1985

Ο αρχιεκτελεστής της τρομοκρατικής οργάνωσης «17 Νοέμβρη», Δημήτρης Κουφοντίνας μίλησε για πρώτη φορά μέσα από την φυλακή και μίλησε για την δράση του.

Ο Αλέξης Κουφοντίνας, ο «φαρμακοχέρης» ή «Λουκάς» της τρομοκρατικής οργάνωσης «17 Νοέμβρη» μίλησε στο ντοκιμαντέρ του Αλέξη Παπαχελά για την στρατολόγησή του και την απόφαση που πήρε να ξεκινήσει τις δολοφονίες.

Ξεκίνησε όταν η 17 Νοέμβρη αλλάζει σύνθεση και χαρακτήρα. Από μία μικρή ομάδα ανοίγεται στρατολογώντας νέα στελέχη που ξεχωρίζει σαν τους πιο δυναμικούς σε κινητοποιήσεις και καταλήψεις που αποτελούσαν καθημερινά φαινόμενα.

Ο Δημήτρης Κουφοντίνας που συμμετείχε στις δυναμικές κινητοποιήσεις εναντίον της κατασκευής του νέου αεροδρομίου στα Σπάτα, του σημερινού ΕΛΒΕΛ, στρατολογήθηκε εκείνη την περίοδο και αργότερα θα εξελισσόταν στον βασικό δολοφόνο της 17Ν. Ο ίδιος περιγράφει την πορεία του.

Στο ντοκιμαντέρ «Φάκελο 17Ν» ο Φώτης Παπαγεωργίου πρώην επικεφαλής της αντιτρομοκρατικής, αποκάλυψε ότι ο Δημήτρης Κουφοντίνας ήταν ήδη γνωστός στις Αρχές από το 1985.

Εκείνη τη χρονιά είχε τοποθετήσει βόμβα μαζί με μια γυναίκα, σε υποκατάστημα της τράπεζας Citybank στην οδό Πανόρμου στην Αθήνα.

«Προφανώς τους δοκίμαζε πρώτα η οργάνωση» αφηγείται ο Παπαγεωργίου και αποκαλύπτει: «Από πάνω έμενε ένας ηθοποιός, που δεν είναι πλέον εν ζωή, που είχε δει το ζευγάρι. Μάλιστα κράτησε τον αριθμό του αυτοκινήτου, τον έδωσε στην αστυνομία και διαπιστώθηκε ότι το ΙΧ ανήκε στον πατέρα του Δημήτρη Κουφοντίνα.

Όταν ταυτοποιήθηκε, η ΕΛΑΣ τηλεφώνησε στην οικογένειά του και ζήτησε να τον ειδοποιήσουν να περάσει από την Ασφάλεια.

Όμως ο Κουφοντίνας εξαφανίστηκε και πέρασε την βαθιά παρανομία.