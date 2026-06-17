Ο Δημήτρης Λιγνάδης στο Εφετείο για τη συνέχιση της δίκης του σε δεύτερο βαθμό – Η κρίσιμη συνεδρίαση

Ο Δημήτρης Λιγνάδης έφτασε στο Εφετείο νωρίς το πρωί της Τετάρτης (17-06-2026) και πέρασε μπροστά από κάμερες και φωτογράφους. Δεν τον συνόδευε δικηγόρος. Προχώρησε στα ενδότερα χωρίς να κάνει δηλώσεις. Η διαδικασία είχε διακοπεί κατά την έναρξή της στις 5 Ιουνίου. Απέναντί του στάθηκαν τότε τρεις από τους καταγγέλλοντες.

Η συνεδρίαση στο Εφετείο χαρακτηρίζεται κρίσιμη. Τον Ιούλιο του 2022 ο Δημήτρης Λιγνάδης είχε καταδικαστεί σε κάθειρξη 12 ετών, καθώς το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο τον είχε κρίνει ένοχο, με πλειοψηφία 4-3, για δύο υποθέσεις βιασμού ανηλίκων, οι οποίες φέρονται να τελέστηκαν το 2015 σε Αθήνα και Επίδαυρο.

Είχε αθωωθεί για δύο ακόμη καταγγελλόμενες περιπτώσεις βιασμού, που αφορούσαν έναν 16χρονο και έναν ενήλικο άνδρα, ο οποίος δεν είχε παραστεί στη δικαστική διαδικασία. Παρά την καταδίκη του, ο ηθοποιός και σκηνοθέτης παρέμεινε εκτός φυλακής με περιοριστικούς όρους, καθώς το δικαστήριο είχε χορηγήσει ανασταλτικό αποτέλεσμα στην έφεσή του. Είχε προηγηθεί η προφυλάκισή του για χρονικό διάστημα 17 μηνών.

Το Εφετείο καλείται να εξετάσει όχι μόνο την έφεση που έχει καταθέσει ο κατηγορούμενος, αλλά και την έφεση της Εισαγγελίας Εφετών, η οποία ζητά διαφορετική αξιολόγηση της υπόθεσης.

Ειδικότερα, η εισαγγελική πλευρά ζητά την επανεξέταση της αθωωτικής απόφασης που αφορά την υπόθεση του 16χρονου, ενώ παράλληλα αμφισβητεί το ύψος της ποινής που επιβλήθηκε σε πρώτο βαθμό, εκτιμώντας ότι δεν ανταποκρίνεται στη βαρύτητα των πράξεων που αποδίδονται στον κατηγορούμενο.

Στο πλαίσιο αυτό, η εξέλιξη της δίκης αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς ο Δημήτρης Λιγνάδης βρίσκεται αντιμέτωπος ακόμη και με το ενδεχόμενο επιβολής αυστηρότερης ποινής σε σχέση με εκείνη που του είχε επιβληθεί πρωτόδικα.